فوزي: نجدد الدعوة لضرورة العمل العربي المشترك وتفعيل منطقة التجارة الحرة

كرم وزير الاقتصاد اللبناني في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، ومحمد الأتربى رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية ورئيس اتحاد بنوك مصر، المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال خلال الملتقى العربي الأول للمصارف ورجال الأعمال والذي عقده اتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب أمس الخميس.

وفي كلمته بالمؤتمر أكد المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، علي أن الشراكة الفاعلة بين القطاع الخاص والمصارف العربية أصبحت ضرورة حتمية لجعل الاقتصاد اكثر قدرة علي الصمود اما الصدمات والتقلبات الداخلية والخارجية التي لا شك لها اثار متباينة علي الأوضاع الاقتصادية في مصر والمنطقة العربية.

وقال: “يسعدنا في الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال ان نكون مشاركين في هذا الحدث الهام لتعزيز دور القطاع المصرفي والقطاع الخاص في دعم الاقتصاديات العربية، إيمانا منا بأهمية دور القطاع الخاص في مساعدة الحكومات لبناء اقتصاد قوي يوفر فرص عمل كريمة للشباب ويقدم منتجات تستطيع تلبية احتياجات الأسواق الداخلية وفي أسواق التصدير”.

وأضاف أن الظروف الراهنة تفرض علي جميع الأطراف من حكومة وقطاع خاص وجهاز مصرفي ضرورة خلق بيئة أعمال تنافسية من خلال تبسيط الإجراءات وتشجيع إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة الي المرونة والتسهيل في توفير التمويل خاصة لمشروعات ريادة الاعمال والابتكار والابداع وتعزيز مفهوم المسئولية المجتمعية لدي كافة الأطراف.

وأكد أن تحقيقا لوجود اقتصاد قوي قادر علي مواجهة التحديات فإننا نري أهمية اشراك القطاع الخاص في مناقشة التشريعات واتخاذ القرارات المناسبة لطبيعة وظروف السوق وصولا الي توفير مناخ استثماري تنافسي وجاذب لرؤوس الأموال وبيئة اعمال لا تعطلها البيروقراطية والعراقيل الإدارية

وقال إن الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تجدد الدعوة الي أهمية إزالة المعوقات التي تواجه العمل العربي المشترك والذي أصبح حاجة ضرورية وملحة من خلال تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية وإزالة المعوقات التي تواجهها مع أهمية تعزيز دور المصارف العربية في توطين الصناعة وتسهيل التجارة بين كافة الدول العربية.