محامية متخصصة بقضايا الأسرة: توصياتي في الحوار الوطني تعديل قيمة النفقة

قالت المحامية رشا صبري المتخصصة في ملف قضايا الأسرة والأحوال الشخصية، وإحدى المشاركات في جلسات الحوار الوطني، لـ" الدستور" إن جلسة الأحوال الشخصية كانت تناقش وضع الزوجة بعد الأنفصال، إذ تطرق للحديث عن النفقة والمسكن وحق الكد والسعي، مشيره إلى أن مسالة النفقة من أكبر القضايا الهامة التي تؤثر في حياة الأسرة المصرية، خاصًة بعد الأنفصال.



وأوضحت أن النسبة المخصصة للزوجه من مرتب الزوج، بعد الأنفصال، لا يوجد فيها أي عدالة خاصًة وأن الزوج خلال فترة الزواج يصرف كل دخله على المنزل، وإذ حدث طلاق يحق للزوجة الربع فقط.



وتابعت: “لا بد من تعديل النسبة لتضمن للزوجة والأطفال الأمان الاقتصادي، والعيش في المستوى الذي كانوا فيه”.