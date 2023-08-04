النيجر .. تحرر أم كرة ثلج حربية



معروف من حيث المبدأ عدم التدخل في شؤون الغير، وأن ما يحدث الآن في النيجر هو شأن داخلي يخص شعبها ومستقبلهم، ولكن المتأمل لرد الفعل الفرنسي وكذلك مجموعة إيكواس التي تضم خمسة عشر دولة إفريقية سوف يلاحظ أن الحكاية ليست دفاعا عن ديمقراطية ولا عن رئيس تم عزله، إنه الإقتصاد والثروات والمناجم.

لذلك يمكن القول إن دول جوار النيجر وهي الجزائر ومالي وبوركينا فاسو قد أحسنوا صنعا بإعلانهم الواضح عن رفضهم لأي تدخل عسكري في النيجر، ودعوتهم للحوار بين الأطراف المختلفة للوصول إلى حل يمنع تدهور الأوضاع في النيجر.

إفريقيا تلك الدجاجة التي تبيض ذهبا تحتاج الآن أكثر من أي وقت مضى إلى إستقلال قرارها دون التفات إلى مصالح أية عاصمة شرقية أو غربية، ويكفي سنوات طوال من التبعية والنهب المنظم للثروات، وبينما حال كنوز أفريقيا هكذا يموت أبناءها غرقا في المتوسط وهم في طريقهم نحو الشمال في هجرات غير شرعية.

موقف دول جوار النيجر من الممكن له أن يجعل مجموعة الايكواس أن تتراجع عن وعيدها بالتدخل العسكري في النيجر، وقد استمعنا إلى تصريحات عاقلة صدرت من روسيا وايطاليا ترفض التدخل العسكري وهذا ما يجعل دول جوار النيجر في موقف قوي لمواجهة تعنت الايكواس التي يتحكم في قرارها لوبي فرنسي.

أزمة النيجر جاءت في توقيت لم تضع فيه حرب السودان أوزارها وهنا مكمن الخطورة، وتجعل السؤال مشروعا هل نحن بصدد موجة جديدة للتحرر الوطني الإفريقي؟ أم في مصيدة محكمة حتى تتدحرج كرة ثلج حربية تقضي على الأمل الضعيف بحياة كريمة للشعوب الافريقية؟.

الذهب والنحاس واليورانيوم هي ثروات مؤكدة في تلك البقعة الساخنة وإذا لم تجد تلك الثروات قيادات وطنية تدافع عنها لصالح تنمية ورفاهية شعوبها، سوف تتحول تلك البقعة إلى لقمة سهلة المضغ في فم المستعمر القديم، الذاكرة الوطنية الإفريقية مازالت بخير ولم تنس سنوات الاستعباد من المستعمر ناهب الثروات وقاتل مستقبل البلدان الضعيفة.

لذلك كله لابد أن تنتبه فرنسا إلى أن زمن جديد بدأ في التشكل وأن فقدان فرنسا ل نفوذها فى منطقة الساحل والصحراء هو عنوان ذلك الزمن الجديد حيث تم طردها من دولة تلو الأخرى مثل مالي وبوركينا فاسو وأفريقيا الوسطى والآن يتم قطع دابر الديك الفرنسي في النيجر.

عزل محمد بازوم من رئاسة النيجر

وتشكل مجلس عسكرى برئاسة عبد الرحمن تتشيانى ومعه أمادو عبد الرحمن لم يتم صدفة، وأزعم أنه لم يتم طمعا في مقعد رئاسي ولكنه يأتي في سياق شامل يعلن عن غضب كان مكتوما يرفض إضاءة باريس وتشغيل محطاتها النووية ب يورانيوم النيجر بينما النيجر نفسها غارقة في الظلام، حيث تعتمد باريس على النيجر في الحصول على 35 في المئة من احتياجاتها من اليورانيوم، لمساعدة محطاتها النووية في توليد 70 في المئة من الكهرباء.

هذه المعادلة الفاسدة لابد وأن يكون لها نهاية لها هدف واحد وهو التنمية الإفريقية المستقلة المعتمدة على الذات.

وطالما الحكاية هكذا نجد أنه من الممكن أن مجموعة الايكواس التي يراها البعض نقمة من الممكن أن تتحول إلى نعمة إذا ما تغيرت بوصلتها ل تتجه نحو الداخل الإفريقي وتنميته كتفا بكتف مستفيدة من الدول الصديقة التي تتجه نحو المشاركة لا المغالبة، في هذه الحالة تكون الايكواس وهي مجموعة معتبرة قد استفادت من إطارها المؤسسي الذي صنعه الغرب وعدلت توجهها نحو مصالح المواطن الإفريقي البسيط، إذا ما فعلت الايكواس ذلك سوف نرى أكثر من نيجر تتغير فيهم الإتجاهات ل يتوقف النهب والغطرسة الغربية، ربما في هذه اللحظة قد تتوقف مراكب الهجرة غير الشرعية نحو الشمال.