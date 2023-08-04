"مشروعات النواب" تطالب بإشراكها في إعداد مناهج ريادة الأعمال للإعدادية

طالبت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب في توصية لها، بالمشاركة في إعداد مناهج ريادة الأعمال التي ستقوم وزارة التربية والتعليم بوضعها للمرحلة الإعدادية، في ظل توجه القيادة السياسية لإعداد جيل جديد قائم على الفكر الحر وريادة الاعمال معتمد على الصناعة لمواكبة تحديات العصر.

وأكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة على استعداد لمناقشة منهج ريادة الأعمال في لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب: جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بوضع خطة لتفعيل البروتوكول الموقع مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث أن هذا البروتوكول تم توقيعه من 2021 ولم يفعل حتى الأن الامر الذي يعد تقصيراً من جهاز تنمية المشروعات، وإفادة اللجنة بما تم فى هذا الشأن خلال 15 يوماً.

وطالبت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات فى وضع آليه لتسويق مخرجات ومنتجات المدراس الفنية فى إطار استراتيجية جهاز تنمية المشروعات للتوسع فى التسويق للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وقيام وزارة التربية والتعليم وجهاز تنمية المشروعات بوضع دراسة لفكرة المدراس الصغيرة التى تنوى وزارة التربية والتعليم، لتنفيذها فى إطار القانون 152 لسنة 2020 وذلك عن طريق منحها رخص مؤقتة من جهاز تنمية المشروعات وتمتعها بالحوافز والمزايا المقررة بالقانون 152 لسنة 2020.