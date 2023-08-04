بمشاركة 21 دولة.. المعهد القومي للمعايرة يستضيف اجتماع المنظمة الإفريقية للمترولوجيا

استضاف المعهد القومي للمعايرة فعاليات الاجتماع العام السادس عشر للمنظمة الإفريقية للمترولوجيا ولجانها الفنية المختلفة وورش العمل، بحضور 91 مشاركا من 21 دولة إفريقية وأجنبية، وذلك تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور.

شهد الفعاليات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد البحثية، وأحمد سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازيين، والدكتور خالد صوفي رئيس هيئة المواصفات والجودة، ونخبة من ممثلي الجهات الداعمة للمنظمة، والجهات الدولية المترولوجية، ولفيف من الأساتذة رؤساء المراكز البحثية، وأعضاء هيئة البحوث بالمعهد.

وأكدت الدكتورة نهى عماد رئيسة المعهد القومي للمعايرة - في تصريح اليوم /الجمعة/ - استمرار سياسة المعهد في تعزيز التفاعل الإيجابي على الساحة الدولية للمترولوجيا والتمثيل المشرف للدور المصري في القارة الإفريقية والمنطقة العربية.. موضحة أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة تطبيق استراتيجية الدولة لدعم التعاون مع الدول الإفريقية والحفاظ على المكانة الإقليمية الرائدة لمصر.

وقالت إن الفعاليات شهدت عقد اجتماعات 6 لجان فنية متخصصة بحضور 88 عضوا من الدول الإفريقية المختلفة، وهي اللجنة الفنية لنظام الجودة، واللجنة الفنية للأطوال، واللجنة الفنية للحرارة، واللجنة الفنية للكهربية والمغناطيسية، واللجنة الفنية للمترولوجيا القانونية.. مشيرة إلى أن الفعاليات شهدت أكبر نسبة مشاركة من الدول الإفريقية.

وأضافت أنه تم عقد ورشة عمل عن (الرقمنة)، بمشاركة خبراء من المعهد الألماني، وأعضاء من هيئة البحوث المتخصصين، حيث استعرض خلالها المكتب الدولي للأوزان BIPM، الوحدات الرقمية والمنصة الرقمية (KCDB)، وقدم ممثلو المنظمات الفرعية الإفريقية شرحا حول موقف التحول الرقمي في دولهم.

وأشارت نهى عماد إلى أنه تم انتخاب أحد أعضاء هيئة البحوث من المعهد القومي للمعايرة لرئاسة لجنة الأطوال، كما جرى تجديد انتخاب باقي المناصب.

وأوضحت انه على هامش الفعاليات، عقد اجتماع رؤساء معاهد المعايرة، وتم تقديم عدة مقترحات من بينها، إنشاء مجموعة عمل جديدة عن التحول الرقمي، ومجموعة عمل جديدة لمعايرة الأجهزة الطبية، ومناقشة جهود المنظمة لإنشاء شركة لتمثيل المنظمة وتحصيل الاشتراكات، ومناقشة استضافة فعاليات الاجتماع السابع عشر بإحدى الدولتين، (إثيوبيا أو المغرب).

وأكدت رئيسة المعهد أن تنظيم الاجتماع تم بمشاركة ودعم مصلحة دمغ المصوغات والموازيين، وشركة المهندسون العرب للخدمات الهندسية، والمعهد الألماني (PTB).

ومن جانبها.. وجهت الوفود الإفريقية والأجنبية المشاركة في الفعاليات، الشكر للمعهد للمجهود المبذول وحسن التنظيم، معربين عن تقديرهم للدولة المصرية والدعم والاهتمام الذي تقدمه لخدمة قضايا القارة الإفريقية.