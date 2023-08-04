الجمعة 04 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملة مكبرة لرفع المخلفات الصلبة وتراكمات القمامة بأسيوط

إزالة المخلفات
إزالة المخلفات

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ خطة المحافظة بجميع القرى والمدن والمراكز وتكثيف حملات رفع المخلفات الصلبة وتراكمات القمامة من خلال التنسيق والتعاون بين الوحدات المحلية ووحدة الإنقاذ السريع التابعة للمحافظة، حسب خطة العمل التي وضعتها المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى النظافة وإعادة الوجه الحضاري الذي يليق بالمحافظة خاصة مع اهتمام الحكومة والدولة بهذا الملف.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن الجهاز التنفيذي للمحافظة يعمل على بذل مزيد من الجهد للنهوض بكل الخدمات والعمل على تنفيذ خطة الدولة لتنمية للصعيد.

وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم التنبيه على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع وحدة الإنقاذ السريع لشن حملات مكثفة على مستوى جميع القطاعات لرفع مستوى النظافة بالطرق الرئيسية والحيوية ورفع كل أنواع التراكمات والأتربة والمخلفات الصلبة مع تحديد جدول زمني لكل مركز ومدينة والعمل على قدمٍ وساق للنهوض بمستوى النظافة على أن تستمر تلك الفعاليات في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين البيئة العامة.

وأشار إلى ضرورة التعاون البناء بين جميع القطاعات بالمحافظة وتضافر الجهود لتوفير سبل الدعم الممكنة لإنجاز الأعمال وتحسين الخدمات لقطاع عريض من المواطنين والتي تمس حياتهم اليومية من أجل راحتهم ودعم الحياة الكريمة لهم.

وفي هذا السياق، نفذت وحدة الإنقاذ السريع برئاسة خالد مصطفى، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح برئاسة عبدالرؤوف النمر، حملة مكبرة لإزالة المخلفات الصلبة وتراكمات القمامة ومخلفات المباني من قطعة أرض بطريق الفتح - أسيوط الجديدة، بالاستعانة بمعدات الإنقاذ السريع ومعدات الحملة الميكانيكية لمركز الفتح، حيث تم الاستعانة بعدد 7 قلابات و3 لوادر و3 جليدرات وغيرها من المعدات وتم تسوية الأرض وإزالة كل المخلفات منها تنفيذًا للخطة الموضوعة لهذا القطاع للقضاء على كل المخلفات خاصة المتراكم منها وتحسين مستوى النظافة في إطار خطة المحافظة للنظافة والتجميل ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية لتوفير بيئة نظيفة للمواطنين والتأكيد على الواجهة الحضارية المميزة للمحافظة.

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إعادة الوجه الحضاري أسيوط الجديدة التنمية المستدامة الحملة الميكانيكية الخدمات المقدمة للمواطنين الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الوحدة المحلية لمركز ومدينة بالطرق الرئيسية والحيوي تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين جميع القطاعات حملات مكثف رؤساء الوحدات المحلية رفع مستوى النظافة معدات الحملة الميكانيكية

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