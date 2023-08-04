"إكسترا نيوز" ترصد قيم معاش تكافل وكرامة الجديدة (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا حول قيم معاش تكافل وكرامة الجديدة.

قيم معاش تكافل وكرامة الجديدة:

الأسرة المعيشية أو ابن المطلقة أو الأرملة 406.25 جنيه شهريًا.

للمسن وعمره 65 سنة فأكثر أو المعاق ولا يعمل 562.50 جنيه.

الأطفال تحت سن 6 سنوات بمراكز الإصلاح والتأهيل 75 جنيهًا.

التلميذ بالمرحلة الابتدائية 100 جنيه والإعدادية 125 جنيهًا.

التلميذ بالمرحلة الثانوية 175 جنيهًا وبالتعليم الجامعي 200 جنيه.

يتيم الأبوين أو بدون عائل حتى سن 26 عامًا 437.50 جنيه.

المطلقة أو الأرملة أو زوجة نزيل مراكز الإصلاح 437.50 جنيه.