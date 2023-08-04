الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ناقد فنى: حفل محمد منير وحميد الشاعرى فى العلمين نوستالجيا بين الماضى والحاضر

محمد منير
محمد منير

قال الناقد الفني أحمد سعد الدين، إن الفنان محمد منير له شعبية جارفة في مصر والوطن العربي، لافتًا إلى أن إقامة حفل للكينج ضمن فعاليات مهرجان العلمين، تضمن حضور كم هائل من الجمهور، خاصة أن له مشجعين من جميع الفئات والأعمار.

وأضاف سعد الدين، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن الفنان حميد الشاعري، كان نجم الثمانينيات والتسعينيات تحديدًا، لذلك فإن حفل محمد منير وحميد الشاعري هو نوستالجيا بين الماضي والحاضر.

وأشار الناقد الفني إلى أن مهرجان العلمين به جديد كل يوم، ويشهد احتفالية لم تحدث خلال الفترة الطويلة الماضية، خاصة أن المهرجان شهد حفلات لنجوم مثل تامر حسني، راغب علامة، نانسي عجرم، أحمد سعد، وغيرهم.

وأوضح الناقد الفني أن ما يتم بمهرجان العلمين هو تسويق الفكرة عن طريق القوى الناعمة، وهذا أجمل شيء موجود، خاصة أن القوى الناعمة لها تأثير سحري، إضافة إلى المكان الخلاب لمدينة العلمين الجديدة، فهى مدينة من مدن الجيل الرابع على أحدث طراز. 

العلمين مهرجان العلمين الأسماء الكبيرة تزين لياليه كل يوم جديد أحمد سعد الدين الناقد أحمد سعد الدين

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