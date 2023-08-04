مدحت صالح: مبسوط أنى فى مهرجان العلمين وفخور اني مصري

حرص المطرب مدحت صالح على توجيه الشكر والحب للرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن فعاليات مهرجان العلمين المقام حاليا في مدينة العلمين الجديدة بدورته الأولى.

وقال مدحت صالح، خلال إحياؤه لحفله الغنائي: “من أجمل بقعة في العالم، أهلا بيكم شرفتونا وأنا مبسوط أني معاكم، وعاوز اقول أني شوفت حاجات الفترة اللي فاتت خلتني فخور ان انا مصري، وابعت تحية محملة بالحب والاحترام والتقدير لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي”.

من جهة أخرى، اختتمت المطربة ريهام عبد الحكيم حفلها المقام حاليا ضمن فعاليات مهرجان العلمين، وذلك بأغنية “فيها حاجة حلوة” التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير وشاركوها الغناء.

وقدمت ريهام خلال الحفل باقة مميزة ومنوعة من أجمل أغاني الطرب، للمطربين الكبار مثل ام كلثوم وفيروز ووردة الجزائرية وعبد الحليم حافظ وغيرهم، مما تسبب في اشعال الحفل واظهار حماس الحضور.

ويضم المهرجان الذي يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربى العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية فى أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة، حيث يشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربى وعلى المستوى الدولى.

وشهدت الفعاليات أيضا بطولة لكرة القدم الشاطئية شارك بها أكثر من 40 نجما من نجوم الرياضة على المستوى المحلي والأجنبي، فضلا عن سباق" تراياثلون"، مكون من 3 رياضات "السباحة - ركوب الدراجات - الجري" وجميعها ألعاب أوليمبية، وإقامة بطولة دولية للبادل، وعروض للطائرات RC، وبطولة دولية للكرة الشاطئية، وسباق للسيارات، وتحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، فضلا عن إقامة البطولة العربية للجودوعلى هامش أحداث المهرجان.