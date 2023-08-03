الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بعد التبرع بإيرادات العلمين لـ«حياة كريمة».. برلماني: «المتحدة» تواصل دورها التنموي

النائب عمرو القماطي
النائب عمرو القماطي

أشاد النائب عمرو القماطي، عضو لجنة السياحة والآثار بمجلس الشيوخ، بإعلان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تبرعها بإيرادات مهرجان العلمين لمبادرة “حياة كريمة”، مؤكدًا أنه استكمال لدور وجهود الشركة المجتمعية والتنموية.

وقال "القماطي": قرار المتحدة نال رضا ملايين المصريين، ومثال يحتذى ودعوى لجميع المؤسسات الكبيرة بالالتفات إلى المبادرات التنموية مثل حياة كريمة والتي حققت آمال كثير من المصريين بتوجيهات من الرئيس السيسي.

كما أشاد القماطي، بدور القوى الناعمة الذي تلعبه شركة المتحدة، والتي حققت نجاحات كبيرة في فترة وجيزة، فضلا عن التوسع في كافة المجالات والقطاعات.

وأشار النائب عمرو القماطي إلى أن نجاح مهرجان العلمين في جذب أنظار العالم، خطوة هامة في دعم القطاع السياحي، وتربع مصر على عرش السياحة العالمية.

الشركة المتحدة القطاع السياحي النائب عمرو القماطي المبادرات التنموية لجنة السياحة والآثار مجلس الشيوخ مهرجان العلمين

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