تفاصيل حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبى الجديدة ضد بيلاروسيا

أعلن جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، أن التكتل اعتمد حزمة عقوبات جديدة ضد بيلاروسيا، كرد فعل على استمرار "نظام لوكاشينكو غير الشرعي لانتهاكاته المنهجية والواسعة النطاق والجسيمة لحقوق الإنسان والقمع الوحشي ضد جميع شرائح المجتمع البيلاروسي".

أضاف بوريل في بيان نشر عبر موقع مجلس الاتحاد الأوروبي، مساء الخميس: "نتخذ اليوم أيضًا المزيد من الإجراءات ضد النظام البيلاروسي باعتباره إنجازًا في حرب روسيا العدوانية غير القانونية وغير المبررة ضد أوكرانيا. نحن نقف إلى جانب الشعب البيلاروسي في سعيه لتحقيق السلام والديمقراطية".

وجاء في البيان: "في ضوء تدهور حالة حقوق الإنسان في بيلاروسيا، اعتمد الاتحاد الأوروبي تدابير تقييدية جديدة ضد 38 فردًا و 3 كيانات من بيلاروسيا المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ويساهمون في قمع المجتمع المدني والقوى الديمقراطية، وكذلك أولئك الذين الاستفادة من نظام لوكاشينكو ودعمه".

وأوضح "تشمل القوائم الجديدة مسؤولي السجون المسؤولين عن تعذيب وإساءة معاملة المحتجزين، بما في ذلك السجناء السياسيون والمروجون البارزون، فضلاً عن أعضاء السلطة القضائية المشاركين في محاكمة وإصدار الأحكام ضد المعارضين الديمقراطيين وأعضاء المجتمع المدني والصحفيين".

كما أوضح البيان، أن العقوبات تستهدف أيضًا "الشركات المملوكة للدولة التي اتخذت إجراءات ضد الموظفين أو فصلتهم من العمل لمشاركتهم في الاحتجاجات والإضرابات السلمية Belneftekhim مجموعة النفط والكيماويات التي تسيطر عليها الدولة، مدرجة أيضًا كواحدة من الشركات الاستراتيجية، التي تدعم نظام لوكاشينكو.

ونوه البيان إلى أنه إجمالاً، تنطبق الآن التدابير التقييدية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على بيلاروسيا على ما مجموعه 233 فردًا و 37 كيانًا، لافتا إلى خضوع الأشخاص المعينون لتجميد الأصول ويحظر على مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال لهم. كما أنه محظور عليهم من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي أو المرور عبرها.

توسيع حظر تصدير الأسلحة النارية وصناعة الطيران والفضاء

أشار البيان إلى أنه علاوة على ذلك واستجابة لتدخل بيلاروسيا المستمر في الحرب الروسية ضد أوكرانيا، فرض الاتحاد الأوروبي تدابير تقييدية هادفة، وهي على وجه التحديد ما يلي:

حظر تصدير السلع والتكنولوجيا المناسبة للاستخدام في صناعة الطيران والفضاء، بما في ذلك محركات الطائرات والطائرات بدون طيار.

حظر بيع أو توريد أو نقل أو تصدير الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها الأساسية والذخيرة.

مزيد من قيود التصدير على السلع التي تستخدمها روسيا في حربها ضد أوكرانيا، بما في ذلك أجهزة أشباه الموصلات والدوائر الإلكترونية المتكاملة ومعدات التصنيع والاختبار وكاميرات التصوير والمكونات البصرية.

تمديد حظر الصادرات على السلع والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج.

كما تظل بيلاروسيا خاضعة لقيود في القطاع المالي والتجارة والطاقة والنقل وغيرها.