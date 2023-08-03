كاتب صحفى: الشعب المصرى عنده وعى كاف.. والرئيس السيسى مش قلقان على شعبيته

كشف الكاتب الصحفي وجدي زين الدين، رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الوفد، عن أهمية العلاقات المصرية اليونانية.

وقال، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، إن الرئيس السيسي له الفضل في مناقشة القضايا الشائكة بالحوار الوطني مثل قضايا الأسرة.

وأضاف أن الشعب المصري لديه وعي كاف والرئيس السيسي مش قلقان على شعبيته.

وأشار إلى أن السبب الرئيسي من المصالح المشتركة بين مصر وقبرص واليونان هو التحديات المتشابهة التي تتعلق بسياسات بعض القوى المجاورة للأطماع في حقول الغاز بالبحر المتوسط.

وأكد أن دولًا مثل اليونان وقبرص تحتاج إلى تعزيز التعاون المصري مع قبرص واليونان لمكافحة الهجرة غير الشرعية باعتبار مصر بوابة عبور وحائط صد للهجرة غير الشرعية بالنسبة لقبرص واليونان وتركيا.