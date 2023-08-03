الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ناقد فنى: دورة مهرجان العلمين الحالية استعداد للقادم.. ونتطلع للعالمية

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

قال الناقد الفني مصطفى الكيلاني، إن الحفلات الفنية التي تقدم بمهرجان العلمين، ستفرق كثيرًا مع الفنان لأنه يكون أمام جمهور بالآلاف، بالإضافة لمن يتابعه عبر الشاشات.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "العالم علمين"، مع نانسي نور ولما جبريل، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن النجوم يشعرون بأهمية المهرجان وجودته وجودة تنظيمه وهذه هى الميزة الرئيسية لأي فاعلية فنية، مؤكدًا أن حفلات النجوم مدحت صالح وريهام عبدالحكيم ومحمد منير وإليسا وتامر عاشور، هى حفلات ثقيلة خاصة أن محمد منير يعود بعد غياب لاستعادة لياقته الفنية والتي تعيدنا للحفلات المفتوحة بالأوبرا.

وأكد أن مهرجان العلمين يعطينا مفاجآت لم يعلن عنها في البداية وهذا جيد جدًا، مشيرًا إلى أن الدورة الحالية استعداد للقادم وتم وضع كل الأفكار فيها ويتم تقديم العلمين للجمهور المصري والعربي لترتيب وضع مدينة العلمين على خريطة السياحة العالمية.

وأشار إلى أنه بعد فترة سيكون المهرجان موجهًا للعالمية ولدينا أسماء كثيرة عالمية مرشحة للمشاركة فيه وننتظر المفاجآت. 

الناقد الفني مهرجان العلمين موجه للعالمية محمد منير حفلات النجوم أهمية المهرجان

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