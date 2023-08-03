الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حالته الصحية ليست سببًا.. نجل «عبد الرحمن أبو زهرة» يكشف أسباب اعتزاله

الفنان عبد الرحمن
الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

لديه الكثير من الأعمال الفنية عشتقها الأجيال، سكن صوته القلوب من الجيل القديم، وحتى جيل الألفينات، أدائه للأدوار يمكن وصفه بالسهل الممتنع، حتى أن أدوراه القديمة لازالت تٌستخدم حتى الآن كـ"كوميكس"، تعبيرًا عما يريدون قوله من حين لآخر.

الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، برع في تقديم العديد من الشخصيات الكرتونية والدرامية والسينمائية أيضًا، اليوم يعلن الاعتزال بشكل رسمي في سن الـ 89 عاما.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد نجل الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، الأخبار المتداولة عن اعتزال والده التمثيل بشكل نهائي.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، قرر الاعتزال بشكل نهائي، وذلك بسبب كِبر سنه، وأنه يريد أن يظل وسط أسرته وعائلته، والمقربين منه فقط، ولا يريد أن يدخل في أي عمل فني جديد، لذا قرر الاعتزال".

 

وعن علاقة حالته الصحية بقرار الاعتزال، أكد "أحمد" أن والده يتمتع بصحة جيدة، ولا يعاني من أية أمراض، أو وعكات صحية.

يُجدر الإشارة إلى أن الفنان عبدالرحمن أبوزهرة أصيب في شهر مارس من العام الماضي لعام 2022، بفيروس كورونا، ونقل للمستشفى لتلقى العلاج والرعاية اللازمة، وهو الأمر الذي جعل جمهور ومحبى الفنان القدير يحاولون معرفة تفاصيل إصابته منذ البداية ولكن سرعان ما تعافى من فيروس كورونا المستجد كما كشف ابنه.

 

محطات من حياة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

عبد الرحمن أبو زهرة الحاصل على بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1958، عمل موظفًا في وزارة الحربية، ثم عين ممثلًا في المسرح القومي عام 1959، وقدّم أول عمل مسرحي له كان في مسرحية "عودة الشباب" لتوفيق الحكيم، صاحب تاريخ كبير في السينما والدراما المصرية، بأكثر من 400 عمل فني.

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