سائق لودر يدهس مشرفًا بشركة مقاولات فى الشيخ زايد

لقي شخص مصرعه بعد أن صدمه لودر، وجرى نقل الجثمان إلى أقرب مستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير المباحث، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود مصادمة ومتوفى بدائرة القسم، على الفور أمر اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير المباحث رجال الشرطة بالتوجه إلى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيام سائق لودر 20 سنة تابع لشركة مقاولات وأثناء رجوعه إلى الخلف باللودر قيادته قام بدهس مشرف بالشركة 42 سنة دون قصد، وبسؤال الشهود أيدوا ما جاء بالفحص ولا يتهمون أحدا بشيء.

جرى التحفظ على اللودر وقائده، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة دون قصد، تم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية للنيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.