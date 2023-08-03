الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رفضت الزواج به.. الأمن يكشف تفاصيل مقتل سيدة ببركة السبع على يدَى عاطل

جريدة الدستور

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، عن تفاصيل جديدة في واقعة مقتل سيدة بركة السبع على يدَي عاطل لرفضها إتمام الزواج به. 

وقال المتهم خلال التحقيقات الشرطة إن المجني عليها تحصل منه على مبلغ مالى لشراء مصوغات ذهبية "شبكة" وإتمام إجراءات الزواج به، ورفضها عقب ذلك. 

وأضاف المتهم أنها تهربت منه ورفضت رد الأموال فقرر الانتقام منها وقتلها. وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة.

وتلقى مركز شرطة بركة السبع بمديرية أمن المنوفية بلاغا من أحد المستشفيات باستقباله "ربة منزل- مقيمة بدائرة المركز" مصابة بعدة جروح متفرقة بالجسم أدت إلى وفاتها.

وبالانتقال والفحص وبسؤال والدتها اتهمت "أحد الأشخاص (له معلومات جنائية) – مقيم بدائرة المركز" بالتعدى على نجلتها بالضرب بسلاح أبيض "سكين" حال تواجدها بدائرة المركز لخلافات بينهما. 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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