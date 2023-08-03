معهد إعداد القادة ينظم الملتقى الطلابى للقيادة الاجتماعية

نظم معهد إعداد القادة بحلوان الملتقى الطلابي الأول للقيادة الاجتماعية، خلال الفترة من ٣٠ يوليو حتى ٢ أغسطس الجاري، تحت شعار "سفراء العمل الاجتماعي"، يأتي ذلك استمرارًا لدور المعهد في بناء عقول الشباب وتنمية وعيهم.

وأكد د.كريم همام، مدير معهد إعداد القادة بحلوان، أن هذا الملتقى يهدف إلى تنمية وعي الطلاب بالمبادرات الرئاسية، وتعزيز قيم القيادة والمسئولية لديهم، بما يسهم في تطوير المجتمع، ويجعله أكثر ترابطًا وتلاحمًا، واستغلال إبداع الشباب في توظيف المبادرات الاجتماعية داخل جامعاتهم.

وأشار د.كريم همام إلى أن الملتقى تضمن العديد من المحاضرات وورش العمل التى ناقشت المشروع القومي؛ للحفاظ على كيان الأسرة المصرية (مودة)، وإلقاء الضوء على أهمية دور الأسرة في المجتمع، وتعزيز القيم الإنسانية والاجتماعية بين أفراد الأسرة، بالإضافة إلى إقامة محاضرة عن مكافحة الشائعات والتوعية بقضايا الأمن القومي، ومقومات بناء وإدارة الدولة، وكيفية معالجة الفساد الذي يعد تهديدًا للأمن القومي، وكذا شرح سياسات القوى الكبرى والإقليمية في المنطقة، وكيفية مواجهة أساليب التجنيد من الإرهاب، وتوضيح جهود الجيش المصري، وجهود القيادة المصرية في مواجهة التهديدات، وتعزيز مقومات بناء الدولة.

كما أشار إلى أن الملتقى تضمن أيضًا محاضرة عن التطرف الفكرى وتوعية الطلاب بخطورته، وتحفيزهم على المشاركة الفعالة في تعزيز الوعي والتسامح بين زملائهم، ومكافحة الأفكار المتطرفة، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل لتنمية مهارات القيادة الاجتماعية، وبناء الثقة وتعزيز العلاقات الإيجابية مع الآخرين، وتحفيز روح الفريق وتعزيز التعاون والعمل الجماعي.

ولفت مدير معهد إعداد القادة بحلوان إلى أن الملتقى تضمن عقد ورشة عمل حول الاستفادة من إبداع الطلاب في كيفية توظيف المبادرات الاجتماعية بجامعتهم، وتقديم العديد من الأفكار الملهمة والمبادرات المتميزة التي يمكن أن تلعب دورًا فعالًا في حل مشكلات المجتمع ودعم التنمية المستدامة، فضلاً عن ممارسة العديد من الأنشطة المختلفة، منها الرياضية، والثقافية، وغيرها، وذلك بمشاركة الاتحاد المصرى للألعاب الإلكترونية، والاتحاد المصري للألعاب الترفيهية.

وأكد د. كريم همام مدير معهد إعداد القادة حرص المعهد على المشاركة في بناء جيل واعٍ وقادر على مواجهة التحديات والمشاركة في تحقيق تطلعات وطموحات وطننا، مشيرًا إلى أهمية مشاركة الطلاب فى المبادرات الرئاسية، حيث يساعد ذلك فى تطوير مهارات الشباب وقدراتهم القيادية، مما يمكّنهم من المساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف تلك المبادرات وتعزيز التنمية المستدامة والتغيير الإيجابي في المجتمع.

وأشار مدير معهد إعداد القادة إلى أن الشباب هم الشركاء الحقيقيون في رحلتنا نحو تحقيق التغيير الإيجابي وصناعة مستقبل أفضل، موضحًا أنه لأول مرة يلتقى طلاب العلوم الاجتماعية فى برنامج تدريبي يعزز العمل الاجتماعى والإنسانى الذى هو أساس ثبات المجتمع، فالعمل الاجتماعي يمثل إحدي الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وله دور ريادي في تحقيق أهداف المبادرات الرئاسية المختلفة.