الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الحوار الوطني.. جيهان البيومي لـ«الدستور»: مناقشات ملف التعليم كانت ثرية جدًا

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قالت جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم والتدريب بمجلس النواب، إن مناقشات الحوار الوطني اليوم، كانت ثريه جدًا، خاصًَة في ملف التعليم، حيث تناولت المناقشات مقترحات إنشاء المجلس الوطني الأعلي للتعليم.

وأضافت “البيومي” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المناقشات شملت اسم المجلس، وكانت هناك عدة مقترحات تنوعت بين تسميته “المجلس الوطني الأعلي للتعليم” أو “المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب”، أو “المجلس الوطني الأعلي للتعليم والتدريب والبحث العلمي والابتكار”.

انطلقت منذ قليل، الجلسة الخاصة لمناقشة التعديلات المقترحة حول مشروع القانون المحال للحوار الوطني من مجلس الوزراء حول إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب، وبالتوازي تعقد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، جلستها المقررة لمناقشة موضوعات مشكلات ما بعد الطلاق والطاعة والنفقة والكد والسعاية، وذلك ضمن المحور المجتمعى، بالحوار الوطني.

وشهدت الجلسة حضور ضياء رشوان، رئيس مجلس أمناء الحوار الوطني، والمستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وخالد عبدالعزيز، مقرر المحور المجتمعي، وزير الشباب السابق، ومحمد سلماوي، رئيس اتحاد كتاب مصر السابق، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، وجمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وعماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ، وبعض الخبراء والمعنيين بموضوع الجلسة.

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