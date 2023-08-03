الحوار الوطني.. متخصصة في قضايا الأسرة: تحديد قيمة النفقة بالربع مرفوض

قالت المحامية المتخصصة في قضايا الأسرة رشا صبري، إن جلسات الحوار الوطني اليوم الخميس، شملت العديد من المناقشات حول النفقة والطاعة وقانون السعي والكد.

وأضافت “صبري” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، على هامش جلسات الحوار الوطني، أنها قدمت عدد من التوصيات، أبرزها توفير نفس السكن للطفل، لضمان استقرارة الاجتماعي، وأن يحتفظ الطفل بنفس السكن ونفس المستوى المادي، والاجتماعي.



وأشارت إلى أنها رفضت فكرة أن تكون النفقة هي ربع الدخل، لأن الأب وهو القائم على الأسرة فعليه يجب ان يكون أغلب دخله على الأسرة، فكيف يتم تحديده بالربع في حالة الانفصال.

انطلقت منذ قليل، الجلسة الخاصة لمناقشة التعديلات المقترحة حول مشروع القانون المحال للحوار الوطني من مجلس الوزراء حول إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب، وبالتوازي تعقد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، جلستها المقررة لمناقشة موضوعات مشكلات ما بعد الطلاق والطاعة والنفقة والكد والسعاية، وذلك ضمن المحور المجتمعى، بالحوار الوطني.

وشهدت الجلسة حضور ضياء رشوان، رئيس مجلس أمناء الحوار الوطني، والمستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وخالد عبدالعزيز، مقرر المحور المجتمعي، وزير الشباب السابق، ومحمد سلماوي، رئيس اتحاد كتاب مصر السابق، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، وجمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وعماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ، وبعض الخبراء والمعنيين بموضوع الجلسة.