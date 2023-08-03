عضو التنسيقية: طالبنا بقانون للأحوال الشخصية يحمي الطرفين حال الانفصال

قالت داليا فكري، أمين المرأة في اللجنة المركزية بحزب المحافظين، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو الحركة المدينة إن جلسة اليوم كانت عظيمة جدًا وطرحت في الجلسة رسالة لأم مكلومة آملة في إنقاذها من خلال طرح قانون أحوال شخصية عادل يمكنه صيانة حقوق الطرفين حال الانفصال.

وأضافت أمين المرأة في مركزية المحافظين، على هامش انعقاد جلسة الحوار الوطني، أن الجلسة ناقشت ملف الكد والسعاية وتوفير الحماية للزوجة من خلال نص قانون يمكنها من شقة الزوجية بعد الإنفصال لمدة 10 سنين على الأقل لضمان تأمين المسكن لها.

وانطلقت، مساء الخميس، الجلسة الخاصة لمناقشة التعديلات المقترحة حول مشروع القانون المحال للحوار الوطني من مجلس الوزراء حول إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب بالتوازي تعقد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، جلستها المقررة لمناقشة موضوعات مشكلات ما بعد الطلاق والطاعة والنفقة والكد والسعاية، وذلك ضمن المحور المجتمعى بالحوار الوطني.

وشهدت الجلسة حضور ضياء رشوان، رئيس مجلس أمناء الحوار الوطني والمستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني وخالد عبدالعزيز، مقرر المحور المجتمعي، وزير الشباب السابق ومحمد سلماوي، رئيس اتحاد كتاب مصر السابق، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، وجمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وعماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ، وبعض الخبراء والمعنيين بموضوع الجلسة.

كانت لجنة التعليم بالمحور المجتمعي، في الحوار الوطني، أمس، عقدت جلسة خاصة، في 31 مايو الماضي، لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب المقدم من الحكومة المصرية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي .