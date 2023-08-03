الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أمل عصفور لـ"الدستور": ناقشنا الخطوط العريضة في ملف التعليم ضمن الحوار الوطني

أمل عصفور
أمل عصفور

قالت النائبة  أمل عصفور، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة التعليم والتدريب، وعضو حزب الشعب الجمهوري على هامش انعقاد جلسة الحوار الوطني، إن جلسة اليوم كانت لوضع النقاشات الرئيسية والخطوط العريضة في ملف التعليم، وكنا نطالب أن تضم لجنة التعليم في مجلس النواب التعليم والتدريب والبحث العلمي، نظرًا لأهميته في تحقيق التنافسية بين الجامعات المصرية.
وأضافت لـ" الدستور" أنه يجب أن يتم توسيع قاعدة ضم الخبراء في كافة الوزارات، وتقليل أعداد الوزراء، بالإضافة إلى تحقيق ما يسمى بالتعليم والتعلم المستمر والدفع بعجلة البحث العلمي، والتطور، وربطه بالصناعة والتنمية.


وانطلقت منذ قليل، الجلسة الخاصة لمناقشة التعديلات المقترحة حول مشروع القانون المحال للحوار الوطني من مجلس الوزراء حول إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب، وبالتوازي تعقد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، جلستها المقررة لمناقشة موضوعات مشكلات ما بعد الطلاق والطاعة والنفقة والكد والسعاية، وذلك ضمن المحور المجتمعى، بالحوار الوطني.

وشهدت الجلسة حضور ضياء رشوان، رئيس مجلس أمناء الحوار الوطني، والمستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وخالد عبدالعزيز، مقرر المحور المجتمعي، وزير الشباب السابق، ومحمد سلماوي، رئيس اتحاد كتاب مصر السابق، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، وجمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وعماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ، وبعض الخبراء والمعنيين بموضوع الجلسة.

وكانت لجنة التعليم بالمحور المجتمعي، في الحوار الوطني، أمس، عقدت جلسة خاصة، في ٣١ مايو الماضي، لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب المقدم من الحكومة المصرية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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