الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انتشال جثمان شاب غرق في ترعة السويس بمحافظة الإسماعيلية

غرق في ترعة
غرق في ترعة

تمكنت قوات الإنقاذ النهري في محافظة الإسماعيلية، من انتشال جثة شاب يبلغ من العمر 19 عامًا عقب غرقه بترعة السويس، بالقرب من الكوبري الخرساني لقرية القراقرة نتيجه الاستحمام بالترعة.

وتلقى المركز الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية، برئاسة اللواء مهندس هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة، إخطارًا يفيد بغرق شاب بترعة السويس، بالقرب من الكوبري الخرساني لقرية القراقرة نتيجة الاستحمام بالترعة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.  

ودفعت قوات الإنقاذ النهري بفرقة بالتنسيق المسبق بين الشبكة الوطنية وأطقم الإنقاذ بادارة الحماية المدنية لمحافظة الإسماعيلية وفي تواجد رئيسة القرية مع فرق الطوارئ المختلفة والإسعاف.

حيث تم استخراج جثمان الشاب الغريق من الترعة، وتبين أن الشاب المتوفي يدعى محمد عيد زايد ، وجاري نقل الجثمان لثلاجة إحدى المستشفيات لتكون تحت تصرف النيابة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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