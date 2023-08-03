الحوار الوطنى.. أمين الفتوى: نحتاج لترسيخ قاعدة الطلاق الحضارى حفاظًا على الأسرة

قال أحمد فتوح، أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية، إنه فيما يتعلق بقضية الطاعة لا يوجد شىء فى الإسلام بعنوان "بيت الطاعة" أو فى القانون ولكنها تسمية عرفية توافق عليها الناس، موضحًا أن عقد الزواج عقد مثل باقي العقود يتفق عليه طرفان بحقوق وواجبات لكل منهما.

وأضاف فتوح خلال كلمته، بمناقشات مشاكل ما بعد الطلاق بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي فى المحور الاجتماعي بالحوار الوطني، نحتاج الي دراسات مجتمعية بجوار الشرعية لحفظ الحقوق للرجال والنساء، ونواجه من خلاله التحايل على الملكيات.

وطالب أمين الفتوى، بضرورة ترسيخ مبدأ الطلاق الحضاري، باعتباره حلا تتيحه الشريعة الإسلامية عند استحالة الحياة الزوجية، بالتراضي إعمالا بمبدأ لا تنسوا الفضل بينكم.

وشدد على ضرورة عمل دراسات تبين إثر فتوي الكد والسعاية على المجتمع المصري.