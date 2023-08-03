الخميس 03 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطنى.. أمين الفتوى: نحتاج لترسيخ قاعدة الطلاق الحضارى حفاظًا على الأسرة

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال أحمد فتوح، أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية، إنه فيما يتعلق بقضية الطاعة لا يوجد شىء فى الإسلام بعنوان "بيت الطاعة" أو فى القانون ولكنها تسمية عرفية توافق عليها الناس، موضحًا أن عقد الزواج عقد مثل باقي العقود يتفق عليه طرفان بحقوق وواجبات لكل منهما.

وأضاف فتوح خلال كلمته، بمناقشات مشاكل ما بعد الطلاق بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي فى المحور الاجتماعي بالحوار الوطني، نحتاج الي دراسات مجتمعية بجوار الشرعية لحفظ الحقوق للرجال والنساء، ونواجه من خلاله التحايل على الملكيات.

وطالب أمين الفتوى، بضرورة ترسيخ مبدأ الطلاق الحضاري، باعتباره حلا تتيحه الشريعة الإسلامية عند استحالة الحياة الزوجية، بالتراضي إعمالا بمبدأ لا تنسوا الفضل بينكم.

وشدد على ضرورة عمل دراسات تبين إثر فتوي الكد والسعاية على المجتمع المصري.

أحمد فتوح أمين الفتوى الإسلام دراسات الأسرة والتماسك المجتمعي

الأكثر قراءة

مشروع إسكان سور مجرى العيون.. "تحفة فنية" فى مصر القديمة بعد التطوير (صور)

قبل لقاء الليلة.. قرار صادم من فيفا بشأن عقوبة كهربا

تفاصيل تسمم هبة مجدى ونجلتها بسبب وجبة من مطعم شهير بالتجمع

إحالة مسؤولين بالمركزي للمحاسبات في أكبر قضية هجرة للأردن والنمسا وإيطاليا للجنايات

الأب قتل طفله بجرعة آيس.. والأم: ربنا يحرق قلبه

بلاغ للنائب العام ضد القائمين على صفحة "فيسبوك" تسىء للفنانين بينهم أحمد زكى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مصر واليونان مجددًا

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

عبد الرحيم طايع

السوشيال ميديا التى صارت مخيفة!

د هند جاد

دكر سوشيالجى

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى