خالد الجندى: غياب الحمد وشيوع الفاحشة فى المجتمعات سبب انتشار الفقر والأوبئة

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن القنوات المعادية لمصر سوف تزداد النار بقلوب القائمين عليها، لأنهم لا يحبون أن يقول أحد الحمدلله، لذا خطبة هذا الأسبوع ستكون داخل إطار الحمدلله في السراء والضراء، معبرًا: "مجرد الإعلان أنني سأقوم بتأدية خطبة الجمعة المقبلة أمر أثار اضطرابًا شديدًا بين أعداء الله والوطن، لأن هذه الفئة لا تحب أن يتسلل لقلب ولسان الإنسان الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى".

غضب الله على الأمة

وأكد الشيخ خالد الجندي، خلال تقديمه برنامج “لعلهم يفقهون” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أنه لا يعرف لماذا لم يخطر ببال أحد أن يقول إن أزمة كورونا والأزمات الاقتصادية الحالية بسبب كثرة الذنوب والمعاصي وانعدام الإيمان والحمد، معبرًا:" قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغير قومًا حتى يغيروا ما بأنفسهم، أي أن الصلاح يأتي من الداخل".

وتابع: "الفقر الذي اجتاح العالم سببه غياب الحمد وشيوع الفاحشة في المجتمعات بصورة كبيرة، لذا لا يجب أن نلقي اللوم على التغير المناخي والحروب السياسية".

انتشار دعوة الشذوذ

واستطرد: "انتشار دعوة الشذوذ والمثلية في المجتمعات ستعود نتائجها على البشرية كافة، وذلك لأن الله يسلط غضبه على المجتمعات التي تكثر بها المعاصي والذنوب، ويكون الإفصاح عن الذنوب والمعاصي يصل لحد التباهي.

سبل التصدي للمنكر

وأشار إلى أن الإنسان يستطيع تغيير المنكر من خلال ثلاث وسائل، هى التغيير بالفعل إذا كان الشخص يتولى السلطة، التغيير باللسان وهنا يقصد بها النصيحة وترك الاختيار في أيدي المتلقي، التغيير بالقلب وهنا يقصد به البعد كل البعد عن الأماكن التي تكثر بها المعاصي، حيث هذا البعد يحصن القلب من الفتنة والانسياق وراء السلوك الفاحش.