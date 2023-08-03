الحوار الوطني.. «زكي القاضي» يدعو لحوار مجتمعي وصولًا لأفضل صياغات قانون الأسرة

قال الكاتب زكى القاضى، المقرر المساعد للجنة الشباب بالحوار الوطنى، إن المرأة المصرية تعيش أبهى عصورها، مضيفا :"بما أننا نعيش في عصر المكتسبات الأعظم في المصلحة العامه الوطنية، فإن المشاركين في لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي مطالبين أن يضع الحلول وهذه الحلول ستذهب لرجال الدين بعد ذلك ورجال القانون لصياغتها في الشكل الأنسب".

وأضاف “القاضي” خلال كلمة له بجلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، والتي حملت عنوان «مشكلات ما بعد الطلاق.. الطاعة والنفقة والكد والساعية»: "نقتحم قوانين مر عليها أكثر من 50 و60 سنه لم تتدخل فيها يد بشرية وبالتالي مطالبين جميعا أن نفتح هذه الملفات، أن نضع حلول".

وطالب “القاضي” القوى السياسية والمجتمع المدني بتنظيم جلسات حوارية حتى تصل الى صياغات يمكن تقديمها للحوار الوطني، حتى نسهل صياغة التوصيات النهائية".