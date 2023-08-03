"الشوباشي" عن جلسة الحوار الوطني لـ"الدستور": ناقشنا مسألة المساواة والنقاشات تبشر بالتغيير

قالت الكاتبة فريدة الشوباشي، على هامش انعقاد جلسة الحوار الوطني، منذ قليل لـ"الدستور" إن هناك العديد من النقاشات المفيدة التي دارت داخل جلسة اليوم، وتبشر بأن المجتمع لدية أفكار عظيمة، يمكنها تحقيق النفع وتساعد في التخلص من سلبيات المجتمع.

أضافت: "نقشنا مسألة المساواة بين الرجل والمرأة، مشيرة إلى أن الله كرم المرأة ووضع فيها الرحم الذي تخلق منه الحياة الجديدة، ومنوهة: "ربنا قال خلق الإنسان، ولم يقل خلق الرجل أو خلق المرأة".



وأكدت أنها ترفض النظرة الدونية للمرأة، منوهة أن العالم الغربي يحترم الأم والزوجة والأبنة، أما في المجتمعات الشرقية فيتم معاقبة المرأة على كل تصرف والوقوف لها بالمرصاد، مطالبة الجميع بمواكبة العصر وإعادة تقييم نظرتهم عن المرأة.

انطلقت اليوم الخميس، الجلسة الخاصة لمناقشة التعديلات المقترحة حول مشروع القانون المحال للحوار الوطني من مجلس الوزراء حول إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب، وبالتوازي تعقد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، جلستها المقررة لمناقشة موضوعات مشكلات ما بعد الطلاق والطاعة والنفقة والكد والسعاية، وذلك ضمن المحور المجتمعي، بالحوار الوطني.

وشهدت الجلسة حضور ضياء رشوان، رئيس مجلس أمناء الحوار الوطني، والمستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وخالد عبدالعزيز، مقرر المحور المجتمعي، وزير الشباب السابق، ومحمد سلماوي، رئيس اتحاد كتاب مصر السابق، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، وجمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وعماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ، وبعض الخبراء والمعنيين بموضوع الجلسة.