الخميس 03 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عضو أمناء الحوار الوطني: لا بد من قاعدة واحدة لتخريج طالب بموصفات معينة

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال الدكتور محمد سلماوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن مهمة الحوار الوطني لا تكتمل إلا بالتفاعل على ما يتم طرحه من أفكار ونقاشات، وما تعلق به الأجهزة التنفيذية على هذا الحوار، من حيث المبدأ هو شئ جيد يثري الحوار، حتى لا يجعلنا نتناقش في معزل بعيد عن الواقع الفعلي في البلد.

وأضاف محمد سلماوي، خلال كلمته بجلسة لجنة التعليم والبحث العلمي، المنعقدة الآن، أنه بالنسبة للمسمى “التعليم والبحث والابتكار” هو مسمى جيد، حيث أن معنى البحث والابتكار غائب عن أنظمتنا التعليمية والاصرار عليه أمر هام، ولكن اتحفظ على نقطتين على ملاحظات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حول مسألة التوحيد.

وقال إن أحد أفات التعليم في مصر هو عدم وجود توحيد أي قاعدة واحدة متفق عليها يصدرها المجلس الأعلى يتم اتباعها في جميع المؤسسات التعليمية سواء كانت مدرسة أجنبية أو لغات أو حكومية من حيث المواد والمبادئ بحيث تكون مقررات معينة تكون واحدة، قائلا: “هناك مدارس في مصر تدرس مواد أمريكية ليس لها علاقة بالواقع المصري”.

وتابع: "لا بد أن يكون هناك قاعدة واحدة متفق عليها من جميع المؤسسات التعليمية لتخريج طالب بموصفات معينة بهوية وطنية محفوظة ومُصانة، ومتروك لهم المواد الاضافية ولكن يجب التوافق على قواعد"، مستشهدا بذلك إلى تجربة جمهورية فنلندا، قائلا: "هناك مقرر ثابت تضعها الدولة، وأي مدرسة أجنبية تفتح في الدولة تحصل على الموافقة والتصديق وفقا للمعايير التي تضعها الدولة ومبادئها، واقترحها سياسات".

وأكد أن وجود استراتيجية علمية واحدة لها هدف وطني، المجلس دوره وضع هذه السياسات خاصة أنه تابع لرئاسة الجمهورية، لذا يجب أن يكون دور المجلس هو وضع الاستراتيجية وليس اعتمادها.

ورأى سلماوي أن استبعاد التنفيذيين تماما من المجلس هو أمر غير صحيح ولكن يجب تمثيل الجهات التنفيذية في هذا المجلس.

التعليم العالي والبحث العلمي الحوار الوطن امناء الحوار الوطني المؤسسات التعليمية عضو مجلس أمناء الحوار الوطني لجنة التعليم والبحث العلمي

الأكثر قراءة

حفلات العلمين على قنوات "المتحدة" الليلة.. مدحت صالح وريهام عبدالحكيم على "الحياة" و"CBC" وتامر حسنى فى ON

سهرة حمراء تتحول لكارثة.. أشلاء سيدة داخل ثلاجة تكشف اللغز

مشروع إسكان سور مجرى العيون.. "تحفة فنية" فى مصر القديمة بعد التطوير (صور)

تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات

النار التهمت غرفة الأطفال.. التحقيقات تكشف سبب حريق شقة بشبرا

محافظ مطروح يناقش مقترحات تطوير المرافق بالسلوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

عبد الرحيم طايع

السوشيال ميديا التى صارت مخيفة!

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى