عضو أمناء الحوار الوطني: لا بد من قاعدة واحدة لتخريج طالب بموصفات معينة

قال الدكتور محمد سلماوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن مهمة الحوار الوطني لا تكتمل إلا بالتفاعل على ما يتم طرحه من أفكار ونقاشات، وما تعلق به الأجهزة التنفيذية على هذا الحوار، من حيث المبدأ هو شئ جيد يثري الحوار، حتى لا يجعلنا نتناقش في معزل بعيد عن الواقع الفعلي في البلد.

وأضاف محمد سلماوي، خلال كلمته بجلسة لجنة التعليم والبحث العلمي، المنعقدة الآن، أنه بالنسبة للمسمى “التعليم والبحث والابتكار” هو مسمى جيد، حيث أن معنى البحث والابتكار غائب عن أنظمتنا التعليمية والاصرار عليه أمر هام، ولكن اتحفظ على نقطتين على ملاحظات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حول مسألة التوحيد.

وقال إن أحد أفات التعليم في مصر هو عدم وجود توحيد أي قاعدة واحدة متفق عليها يصدرها المجلس الأعلى يتم اتباعها في جميع المؤسسات التعليمية سواء كانت مدرسة أجنبية أو لغات أو حكومية من حيث المواد والمبادئ بحيث تكون مقررات معينة تكون واحدة، قائلا: “هناك مدارس في مصر تدرس مواد أمريكية ليس لها علاقة بالواقع المصري”.

وتابع: "لا بد أن يكون هناك قاعدة واحدة متفق عليها من جميع المؤسسات التعليمية لتخريج طالب بموصفات معينة بهوية وطنية محفوظة ومُصانة، ومتروك لهم المواد الاضافية ولكن يجب التوافق على قواعد"، مستشهدا بذلك إلى تجربة جمهورية فنلندا، قائلا: "هناك مقرر ثابت تضعها الدولة، وأي مدرسة أجنبية تفتح في الدولة تحصل على الموافقة والتصديق وفقا للمعايير التي تضعها الدولة ومبادئها، واقترحها سياسات".

وأكد أن وجود استراتيجية علمية واحدة لها هدف وطني، المجلس دوره وضع هذه السياسات خاصة أنه تابع لرئاسة الجمهورية، لذا يجب أن يكون دور المجلس هو وضع الاستراتيجية وليس اعتمادها.

ورأى سلماوي أن استبعاد التنفيذيين تماما من المجلس هو أمر غير صحيح ولكن يجب تمثيل الجهات التنفيذية في هذا المجلس.