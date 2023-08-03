الجيش الثالث الميدانى ينظم زيارات توعوية لأبناء جنوب ووسط سيناء

نظمت قيادة الجيش الثالث الميداني زيارات لأبناء وسط وجنوب سيناء لعدد من المزارات التاريخية والمنشآت التعليمية والمشروعات التنموية، بهدف زيادة وعيهم المعرفى بما تمتلكه مصر من تاريخ وريادة فى مختلف المجالات.

يأيى ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم روح الولاء والانتماء لدى أبناء المجتمع المصرى وتعميق أواصر ارتباطهم بالقوات المسلحة.

واشتملت الزيارات على جولات تفقدية بكل من مقر قيادة الجيش الثالث الميداني، والمتحف الحربي القومي، وبانوراما حرب أكتوبر، وجامعة السويس، ومصنع السويس للصلب، واستمع الأبناء إلى شرح مفصل لكل المعالم التى تمت زيارتها، والتي ساهمت في زيادة مستوى المعرفة لديهم بحضارة الدولة المصرية العظيمة.

وفي ختام الزيارات، أعرب أبناء جنوب ووسط سيناء عن امتنانهم وتقديرهم لحرص قيادة الجيش الثالث الميداني على تنظيم تلك الزيارات التى عظمت من معلوماتهم المعرفية، وأسهمت فى إتاحة الفرصة لمشاهدة عدد من المعالم المصرية العريقة.