الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تركيب 45 جهاز مراقبة بمحطات مياه الشرب بسوهاج

جانب من الحدث
جانب من الحدث

انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، من تركيب 32 جهازًا لقياس التصرفات وعدد 13 جهازًا لنقل البيانات بعدد 50 محطة مياه مرشحة ونقالي ومطورة وارتوازى.

صرَّح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، مضيفًا أن الهدف من تركيب تلك الأجهزة هو حساب كمية المياه المنتجة وكمية المياه المباعة واحتساب نسبة الفاقد للعمل على الحد من فاقد المياه.

وأوضحت المهندسة شيماء محمد محمد، رئيس قطاع التخطيط بالشركة، أنه تم توفير عدد 21 جهاز قياس تصرفات المياه وعدد 13 جهاز نقل البيانات من خلال تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة 3.5 مليون جنيه وعدد 12 جهاز قياس تصرفات المياه من تمويل الشركة بقيمة 1.5 مليون جنيه.

وأشار المهندس محمود البحيري، مدير إدارة التحكم في الفاقد بالشركة، إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء برنامج إسكادا لمراقبة كمية المياه المنتجة على مدار اليوم أونلاين بنسبة 65% كمرحلة أولى، وأن المستهدف تصل نسبة مراقبة المياه المنتجة إلى نسبة 90% على مدار الثلاث سنوات القادمة وذلك فى إطار توجه الدولة للتحول الرقمي والحد من فاقد المياه.

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