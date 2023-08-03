الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شخص صدمته سيارة مسرعة بالطريق الصحراوى فى الجيزة

مصرع شاب
مصرع شاب

لقي أحد الأشخاص مصرعه جراء اصطدام سيارة مسرعة بجسده بالكيلو 55 بالطريق الصحراوي اتجاه الإسكندرية بنطاق مركز شرطة منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى بالكيلو 55 بالطريق الصحراوي اتجاه الإسكندرية بنطاق مركز شرطة منشأة القناطر شمال المحافظة، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف.

وبالفحص تبيَّن اصطدام سيارة مسرعة بشخص مما تسبب في مصرعه جرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى مبارك تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببة في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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