الموجة الحارة تطارد حاضري المخيم الكشفي العالمي في كوريا الجنوبية

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن المئات من حاضري المخيم الكشفي العالمي في كوريا الجنوبية أصيبوا بالأمراض المتعلقة بدرجات الحرارة حيث تصارع البلاد موجة حارة ممتدة تؤثر على مساحات شاسعة من البلاد.

وتابعت الصحيفة أن الحدث العالمي الذي انطلق الأسبوع الحالي، استقطب 43000 شاب كشافة من 158 دولة هذا العام، بحلول نهاية اليوم الأول، الثلاثاء، أحصى المسؤولون ما لا يقل عن 400 مريض يحتاجون إلى علاج لأعراض مرتبطة بالحرارة مثل الصداع والدوخة والإرهاق، يوم الأربعاء، ظهرت 207 حالة أخرى مرتبطة بالحرارة.

إجراءات كورية عاجلة لمواجهة الحر

وأضافت أن الحدث يقام في الهواء الطلق على مساحة 8.8 كيلومتر مربع من أراضي المد المستصلحة في مقاطعة بوان الجنوبية، على بعد حوالي 180 كيلومترًا جنوب غرب سيئول، حيث تنتشر المظلات والخيام في الموقع، الذي لا يوجد به سوى القليل من الظل الطبيعي، من المتوقع أن يحوم الطقس حول 35 درجة مئوية (95 فهرنهايت) حتى نهاية الأسبوع.

وقال أحد المتطوعين الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "لقد استنفدت، يصعب العثور على الظل، وعندما تكون في الظل، لا يزال الجو حارًا للغاية؛ لا يوجد هواء مطلقًا".

وتابعت الصحيفة أنه خلال حفل افتتاح المخيم ليلة الأربعاء، عانى 108 أشخاص من أمراض مرتبطة بالحرارة والإرهاق وتم نقلهم إلى المستشفى، حيث حضر الحدث الرئيس الكوري ، يون سوك يول، بالإضافة إلى رئيس الكشافة والمشهور الناجي بير جريلز.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إنها تراقب الوضع عن كثب، ومن المتوقع أن تكون فرقة المملكة المتحدة أكبر الوفود، حيث يبلغ عددهم حوالي 4500 كشاف.

وقال المتحدث: "تم نشر المسؤولين القنصليين في الموقع لدعم الحضور، ونحن على اتصال منتظم مع كل من الكشافة البريطانية والسلطات الكورية لضمان سلامة المواطنين البريطانيين".

وأشارت الصحيفة إلى أنه مع استمرار الحر، طلبت اللجنة المنظمة للمخيم أن يتم إلغاء الفعاليات الجانبية التي اجتذبت حشودًا كبيرة بعد الحفل.

في مؤتمر صحفي اليوم الخميس أكد تشوي تشانغ هاينغ، الأمين العام للجنة المنظمة للحدث، أن جميع الأمراض المرتبطة بالحرارة كانت خفيفة، ولا يزال 39 منهم يتلقون العلاج في المؤسسات الطبية.

قال تشوي: "للوقاية من الأمراض المرتبطة بالحرارة والاستجابة لها، قمنا بتأمين موظفين طبيين إضافيين، بما في ذلك حوالي 30 طبيبًا و 60 ممرضًا"، مشيرًا إلى أنه سيتم تركيب أجهزة تبريد إضافية في العيادات في الموقع وتوفير المزيد من الأسرة لرعاية المرضى، حيث كانت ست طائرات هليكوبتر في وضع الاستعداد.

وتابع تشوي: "سوف نضمن أن يتمكن شباب الكشافة من الاستمتاع بالمخيم بأمان وبصحة جيدة".

ورفعت وزارة الداخلية الكورية الجنوبية، الأربعاء الماضي، التحذير من الطقس الحار إلى أعلى مستوى له لأول مرة منذ أربع سنوات، حيث تستمر مساحات شاسعة من البلاد في التحميص في درجات حرارة تصل إلى 38 درجة مئوية (100 فهرنهايت).