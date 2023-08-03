الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الإحصاء: 12.04% ارتفاع فى الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال شهر

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصاء، اليوم الخميس البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر مايــو 2023.  
وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنة الأساس 2012 /2013 وعلى مستوى الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي، وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي "ISIC Rev.4" وباستخدام الرقم القياسي الشـهري لأسعار المنتجين بأساس 2012 /2013، وذلك منذ يناير 2020.
بلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية، بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية، 105.64 خلال شهر مايــو2023 "أولـي" مقابل 94.29 خلال شهر ابريـــل2023 "نهائي" بنسبة ارتفاع قدرها 12.04٪.

وحول الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً، بلغ الرقم القيـاسي لصناعة المشروبات 330.17 خلال شهر مايو2023 مقارنة بشهر أبريل 2023، حيث بلغ 280.67 بنسبة ارتفاع قدرها 17.64٪، وذلك لزيادة الطلب مع دخول موسم الصيف.

بلغ الرقم القياسي لصناعة المنتجات الغذائية 129.18 خلال شهر مايو 2023 مقارنة بشهر أبريل 2023، حيـث بلغ 125.43، بنسـبة ارتفاع قدرها 2.99٪، وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

أما عن الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً، بلـغ الــرقــــم القيـــاســــي لصــناعـــة الفلزات القاعدية 57.21 خــــلال شهــر مايــو2023 مقــارنة بشــهــر أبريـــل 2023 حيــث بلــــغ 58.25 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 1.79٪، وذلك وفقا لاحتياجات السوق.
• بلــغ الرقــــم القيـاســي لصـناعة الحاسبات والمنتجات الإلكترونية والبصرية والأجهزة الطبية 74.07 خـــلال شهــــر مايــو 2023 مقـــارنـــة بشــهر أبريـــل2023 حــيــث بــلــغ 75.30 بنســبـة انخـفــاض قدرهـــا 1.63٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

الرقم القياسي إنتاج الصناعات الصناعات التحويلية

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