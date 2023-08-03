الخميس 03 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

في عيده.. تدشين مذبح باسم «يوسف النجار» بقطاع القبة

كنيسة
كنيسة

دشن نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية، مذبح على اسم القديس يوسف النجار وذلك في مناسبة عيد نياحته الذي احتفلت به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أمس.

وصلى نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية، القداس الإلهي في كنيسة السيدة العذراء بالمُلِّيحة.

وقبل القداسk دشن نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية، مذبح جديد بالكنيسة ذاتها، على اسم السيدة العذراء والقديس يوسف النجار.

شارك في الصلوات بجانب نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية، عدد من الآباء الكهنة وخورس الشمامسة وأعداد كبيرة من الشعب.

وأشاد قداسة البابا تواضروس الثاني بأهمية تعلم وتسلم الألحان الكنسية، مثمنًا دور المعاهد التي تقوم بهذه المهمة، مشيرًا إلى أن الموسيقى الكنسية هي تراث غالٍ لأنه تراث تعبدي مشحون بالمشاعر الروحية والصلوات.

جاء ذلك عقب تكريم قداسته اليوم لخريجي معهد "أربصالين" للمرتلين التابع لقطاع كنائس المنتزه بالإسكندرية، وذلك قبل إلقائه عظة اجتماع الأربعاء الأسبوعي والذي عقده في كنيسة القديس البابا أثناسيوس الرسولي بالسيوف بالإسكندرية التابعة للقطاع ذاته.

وقال قداسة البابا: "الموسيقي الكنسية تراث غالٍ جدًّا وهو ليس مجرد تراث موسيقي لكنه تراث يحمل مشاعر قوية فحينما نصلي لحن "ثوك تى تي جوم" في أسبوع الآلام نشعر بالآلام التي اجتازها السيد المسيح، وحينما نردد لحن الفرح "إبؤورو" نمتلئ بالفرح، وحينما نرتل لأمنا العذراء في شهر كيهك نشعر أنها حاضرة معنا. لذا من المهم أن نحافظ على تراثنا الموسيقي لأنه تراث عبادة، حيث أننا حينما نردد اللحن فإننا نصلي به، وهو ما يميز الموسيقى الكنسية عن أي نوعٍ آخر من أنواع الموسيقى التي يمتلئ بها العالم."

الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة الأسقف العام لكنائس الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة البابا تواضروس ا البابا تواضروس اسة البابا تواضروس الثاني ارثوذكسية ارثوذكس الأرثوذكس الأرثوذكسية الأنبا ميخائيل الأسقف العام

الأكثر قراءة

قبل لقاء الليلة.. قرار صادم من فيفا بشأن عقوبة كهربا

تفاصيل تسمم هبة مجدى ونجلتها بسبب وجبة من مطعم شهير بالتجمع

مشروع إسكان سور مجرى العيون.. "تحفة فنية" فى مصر القديمة بعد التطوير (صور)

قناة الحياة تذيع حفل وائل الفشنى على الهواء ضمن فعاليات مهرجان العلمين

أول تعليق من "الآثار" حول غلق منطقة الأهرامات لمدة شهرين

نيابة الرمل بالإسكندرية توضح ملابسات واقعة سيدة الثلاجة المقتولة على يد عاطل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

تحديات جديدة أمام مصر

ماجد حبته

مصر واليونان مجددًا

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

عبد الرحيم طايع

السوشيال ميديا التى صارت مخيفة!

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى