رئيس الجامعة المصرية اليابانية: ندعم زيادة القيمة المضافة في الصناعة المصرية

قال الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية، إن الجامعة تدعم تحقيق رؤية مصر 2030، وزيادة القيمة المضافة في الصناعة المصرية، وتوفير فرص عمل لائقة للخريجين، من خلال الثقافة والتعليم الجيد، والقيم لبناء شخصية الإنسان، مشيرًا إلى أن الجامعة سجلت 90 براءة اختراع خلال الـ10 سنوات الماضية.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الجامعة اليوم الخميس بمقرها بمدينة برج العرب، أن الخطة الاستراتيجية للجامعة تعمل على 3 محاور هي: إتاحة تعليم جيد بمواصفات دولية، لتخريج شخص مؤهل للاستحواذ على فرص العمل المحلية والدولية، دعم كبير للاقتصاد المصري، ريادة الأعمال، لبدء الخريج مشروع بشهادة عالمية.

وأشار إلى أن جامعات مصر كما أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي في حديث سابق له تخرج ما يقرب من مليون خريج كل عام، لذا يجب خلق فرص عمل جديدة، واستثمار الشباب الذين يعدون ثروة لمصر، من خلال تحسين تعليمهم واستغلال هذه الثروة كعامل كبير لتطوير مصر وهو ما تتبناه الجامعة.

ولفت إلى أن نسبة تواجد إمكانات البحوث والتطوير في الصناعات المصرية 5٪، وفي دولة اليابان 70٪، لذا لتحقيق القيمة المضافة في الصناعة، يكون الهدف اعتماد أنشطة تطوير الصناعات في الجامعات، مشيرًا إلى أن الدول ذات الدخل المرتفع صناعتهم بها قيمة وطنية مضافة مرتفعة.

وتابع أن الجامعة تقدم دعم للصناعة، وهو ما يمثل دخل للجامعة، حيث تضم مركز استشاري، وأجهزة معملية متطورة، ومراكز التميز، وعلماء على أعلى مستوى، وحاضنة، وانشاء شركات، ووحدة تدريب صناعي، وفندق لخدمة الصناعة والأبحاث، لافتًا إلى أن الجامعة حصدت جائزة الابتكار من المجلس الدولي للصناعات الصغيرة بواشنطن.



وأكد على عدد طلاب الجامعة المصرية اليابانية بلغ أكثر من 3000 طالب، وبحلول سبتمبر المقبل مع التقديم للعام الدراسي الجديد سيصل العدد لـ 4000 طالب، لافتًا إلى أن الحكومة اليابانية اختارت الجامعة لتوفير 150 منحة من الدول الأفريقية، للتعليم في مصر، كما جددت العام الماضي المنحة لـ150 من الطلاب الأفارقة لـ100 لباحثي الدكتوراه و50 لباحثي الماجستير.