الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أشرف الشيحى: هناك ملاحظات على مشروع قانون المجلس الوطنى الأعلى للتعليم

أشرف الشيحى
أشرف الشيحى

قال الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي السابق، إن مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب هو من القوانين العامة، ولكنه يحتاج إلى بعض التعديلات. 

جاء ذلك خلال جلسة التعليم ضمن المحور الاجتماعي في الحوار الوطني المخصصة لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتدريب والتعليم. 

وأضاف الشيحي أن بناء الإنسان يأتي من خلال بناء التعليم، وطالب بضرورة تعزيز الانتماء الوطني والاهتمام بالتعليم الأساسي، لأنه يعد من أهم الأمور.

ويرى وزير التعليم السابق أنه يجب وجود متابعة للتنفيذ بدلًا من الإشراف فقط، حيث إن الفرق بينهما كبير. 

وبالنسبة لتشكيل المجلس، يرى الشيحي أن وجود الوزراء مفيد، ولكن لا يجب أن نحوله لمجلس وزراء مصغر، مطالبًا بضرورة النظر في هذا الأمر بشكل جدي.

ويقترح الشيحي ضم رئيس أكاديمية البحث العلمي لتشكيل المجلس بالقانون، وذلك حتى تجد أبحاثنا العلمية طريقها للتطبيق، كما يطالب بزيادة الخبراء واتخاذ القرارات بثلثي الأعضاء.

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