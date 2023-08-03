محسن منصور: كواليس "مرعى البريمو" ممتعة.. والعمل مع سعيد حامد إضافة كبيرة

أعرب الفنان محسن منصور عن سعادته بالاشتراك في فيلم "مرعي البريمو" بطولة الفنان محمد هنيدي، والذي يُجسِّد خلاله شخصية كوميدية للغاية ضمن أحداث العمل الذي انطلق عرضه قبل ساعات.

وقال محسن منصور، لـ"الدستور"، إنه يُجسِّد شخصية معلم صعيدي يمتلك حصة كبيرة في سوق البطيخ، ودوره مؤثر بشكل كبير للغاية في الأحداث، لافتًا إلى أنه يساعد هنيدي في إخفاء شيء مهم تدور أحداث العمل حوله.

وأضاف أن كواليس العمل كانت ممتعة ومليئة بالكوميديا، لافتًا إلى أن التعاون مع مخرج كبير مثل سعيد حامد، أضاف له الكثير من التفاصيل التمثيلية، مؤكدًا أن العمل بشكل عام ملىء بالتفاصيل الجيدة التي جعلت الفنانين المشاركين فيه في حالة سعادة شديدة.

ويُجسّد هنيدي، خلال الفيلم، شخصية تاجر بطيخ يواجه العديد من الأزمات والمواقف الكوميدية؛ بسبب عمله في السوق.

ويقدم هنيدي خلال العمل أغنيتين، أولاهما مع فريق شارموفرز التي طُرِحَت الأيام الماضية، والأخرى مع الفنان عبدالباسط حمودة.

ويشهد الفيلم عودة العديد من النجوم للعمل مع هنيدي بعد غياب طويل، مثل لطفي لبيب وعلاء مرسي وإنجي علي ومحمد محمود، كما يُعد هذا الفيلم التعاون الأول بين هنيدي والنجم أحمد بدير.