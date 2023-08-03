الخميس 03 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة أصحاب المعاشات عن طريق رسائل هاتفية لـ9 أغسطس

ارشيفية
ارشيفية

أجلت محكمة جنح الأميرية برئاسة المستشار شهاب عشوش، اليوم الخميس، محاكمة أخطر تشكيل عصابى لسرقة أصحاب المعاشات عن طريق إرسال رسائل لهم على هواتفهم واستولوا منهم على آلاف الجنيهات، لجلسة 9 أغسطس.

بداية الواقعة بتلقى قسم شرطة الأميرية بلاغا من موظف على المعاش، أفاد فيه باكتشافه سحب مبلغ 130 ألف جنيه من رصيده فى البنك، وأضاف بأنه تلقى رسائل من أرقام ادعوا أنهم من البنك المركزي، وطلبوا منه تحديث بياناته، حيث قاموا بإرسال رابط "لينك" قام بالضغط عليه وبعدها تم اكتشاف سحب المبالغ من رصيده، وتم تشكيل فريق بحث.

وكشفت التحقيقات، أن وراء الواقعة تشكيل عصابى يوهم ضحاياه أنهم من البنك المركزى ويستخدم أرقام مجهولة فى الاستيلاء على أرصدة المواطنين من البنوك، عن طريق إرسال رسائل على هواتفهم.

محكمة جنح الاميرية المستشار شهاب عشوش تشكيل عصابي أصحاب المعاشات قسم شرطة الأميرية التحريات

الأكثر قراءة

لجنة التظلمات تُقلّص عقوبة كهربا لـ6 مباريات وغرامة نصف مليون جنيه

حقيقة مد التسجيل فى اختبارات القدرات

طوارئ في "الري" للتعامل مع حرارة أغسطس

مأساة أحمد.. ذهب للعمل مع شركة مقاولات فسقط من الدور السابع

تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات

مدير أمن الجيزة يعتمد حركة تنقلات المديرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

عبد الرحيم طايع

السوشيال ميديا التى صارت مخيفة!

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى