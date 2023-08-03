الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انتهاء 90% من مرافق وخدمات مشروع "309 عمارات" في حدائق أكتوبر

جريدة الدستور

في إطار توجيهات القيادة السياسية، بضرورة توفير وحدة سكنية لكل مواطن توفرت فيه شروط الحصول على وحدة سكنية وبناء على تعليمات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة قام جهاز تنمية مدينة حدائق اكتوبر برئاسة المهندس محمد مصطفي رئيس الجهاز ومتابعة وإشراف المهندس أحمد حسن نائب رئيس الجهاز للإسكان الاجتماعي والمهندس محمود هلال نائب رئيس الجهاز للصيانة
والمهندس أحمد عرابي نائب رئيس الجهاز للطرق والزراعة والمهندس مصطفى السيد معاون رئيس الجهاز للمرافق والزراعة والمهندس أشرف عطية مدير عام الإسكان بالجهاز، تم الانتهاء من مشروع الإسكان الاجتماعى 309 عمارات من أعمال المرافق والغاز والكهرباء بنسبة 90% بالإضافة من الانتهاء من الطبقة  الأساسية والإسفلتية والسن وجميع أعمال وتنسيق الموقع.

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وأكد جهاز حدائق أكتوبر في بيان أنه جار حاليا استكمال باقي المشروع من خدمات ليكون جاهزا للتخصيص والاستلام لتلك الوحدات السكنية بالتنسيق مع صندوق الاسكان الاجتماعي.

وأضاف جهاز تنمية مدينة حدائق اكتوبر انه تم الانتهاء بنسبة 40% من اعمال التشجير والزراعات داخل المشروع السكني و الذي يتضمن التوسع في زراعة أشجار الزينه وطبقة  النجيله الخضراء  والتوسع في  حدائق ما بين العمارات وعمل باركن للسيارات وسط العمارات  السكنية بمشروع 309 عمارة .

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واوضح الجهاز أنه فور الانتهاء من جميع المرافق والخدمات لمشروع 309 عمارة سيتم تخصيصها للشباب وفقا للاعلان 14 بالتنسيق مع صندوق الاسكان الاجتماعي لتسليمها للمستحقين وفق الشروط والضوابط لهذا الشان.

وقال الجهاز أن حجم الإنجازات التي تشهدها المدينة   ساهم بشكل كبير في زيادة الإقبال عليها والتوسع في إقامة المشروعات السكنية لتوفير أكبر قدر ممكن من طلبات راغبي الحصول علي وحدات سكنية.

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الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإسكان والمرافق الإسكان الاجتماعى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق المرافق والمجتمعات العمرانية المجتمعات العمرانية الجديدة المجتمعات العمرانية

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