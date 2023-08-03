ضياء رشوان: الآراء داخل لجان الحوار الوطني تخص أصحابها ولا تمثل مجلس الأمناء

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن ما يتردد داخل لجان النقاش ضمن بنود الجلسات هي أراء تعبر عن صاحبها، وليست على لسان الحوار الوطني كمجلس أمناء.

وأضاف رشوان، خلال كلمته بجلسة لجنة التعليم والبحث العلمي، المنعقدة الآن، إنه حتى النقاشات التي يدخل فيها مديري المنصة هي أراء تعبر عن أنفسهم ولا تمثل مجلس أمناء الحوار الوطني.

وتابع: "البعض روج خلال الأيام الماضية بعض الأراء والأفكار بأنها منسوبة للحوار الوطني، ولكنها هي مجرد أراء تم الحديث حولها ونقاشات خلال جلسات الانعقاد، وكل رأي يعبر عن صاحبه".

واستطرد: "دائما داخل لجان الحوار وجلساته تتردد أراء مختلفة وكثيرة لا سقف لها، وهناك البعض يتعمد نسب هذه الأراء للحوار الوطني ولكنها تخص المتحدثين ونحن ندير فقط، ولا يصدر عن الحوار أي أراء على الإطلاق سوى ما يتفق عليه مجلس الأمناء ويتم إعلانه رسميا عنه".

وأشار ضياء رشوان إلى أن انعقاد الجلسة الخاصة اليوم للجنة التعليم والبحث العلمي، هو توجيه من الرئيس السيسي لنا لإبداء الرأي في قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، وهو أمر كان غير مقرر ضمن نقاشات هذا الأسبوع، ولكن تقرر الانعقاد للجنة خاصة بعدما أبدت وزارة التعليم العالي بعض الملاحظات على مشروع القانون.