الخميس 03 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ضياء رشوان: الآراء داخل لجان الحوار الوطني تخص أصحابها ولا تمثل مجلس الأمناء

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن ما يتردد داخل لجان النقاش ضمن بنود الجلسات هي أراء تعبر عن صاحبها، وليست على لسان الحوار الوطني كمجلس أمناء.

وأضاف رشوان، خلال كلمته بجلسة لجنة التعليم والبحث العلمي، المنعقدة الآن، إنه حتى النقاشات التي يدخل فيها مديري المنصة هي أراء تعبر عن أنفسهم ولا تمثل مجلس أمناء الحوار الوطني.

وتابع: "البعض روج خلال الأيام الماضية بعض الأراء والأفكار بأنها منسوبة للحوار الوطني، ولكنها هي مجرد أراء تم الحديث حولها ونقاشات خلال جلسات الانعقاد، وكل رأي يعبر عن صاحبه".

واستطرد: "دائما داخل لجان الحوار وجلساته تتردد أراء مختلفة وكثيرة لا سقف لها، وهناك البعض يتعمد نسب هذه الأراء للحوار الوطني ولكنها تخص المتحدثين ونحن ندير فقط، ولا يصدر عن  الحوار أي أراء على الإطلاق سوى ما يتفق عليه مجلس الأمناء ويتم إعلانه رسميا عنه".

وأشار ضياء رشوان إلى أن انعقاد الجلسة الخاصة اليوم للجنة التعليم والبحث العلمي، هو توجيه من الرئيس السيسي لنا لإبداء الرأي في قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، وهو أمر كان غير مقرر ضمن نقاشات هذا الأسبوع، ولكن تقرر الانعقاد للجنة خاصة بعدما  أبدت وزارة التعليم العالي بعض الملاحظات على مشروع القانون.

التعليم والبحث العلمي الحوار الوطنى الرئيس السيسي الصحفى ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني المجلس الوطني

الأكثر قراءة

حقيقة مد التسجيل فى اختبارات القدرات

مدير أمن الجيزة يعتمد حركة تنقلات المديرية

لجنة التظلمات تُقلّص عقوبة كهربا لـ6 مباريات وغرامة نصف مليون جنيه

إصابة مواطن صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى الهرم

ارتفاع متوسط العبور اليومى بقناة السويس إلى 72 سفينة خلال 2023

تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

عبد الرحيم طايع

السوشيال ميديا التى صارت مخيفة!

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى