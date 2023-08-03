الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

166 مخالفة تموينية في حملة مكبرة بدمياط

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شنَّت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة دمياط، حملات متواصلة على مدار يومين استهدفت الأسواق بمدن دمياط ودمياط الجديدة وعزبة البرج وكفر البطيخ وأيضًا مركزي كفر سعد وفارسكور.

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير ١٦٦ محضرًا للمخالفين والتحفظ على عدد ٨ شيكارات دقيق مدعم تم تهريبه لاستخدامه في غير الغرض المخصص له، هذا إلى جانب التحفظ على ٨٢٠ كجم سكر تمويني، تم تهريبه بأحد معامل الألبان، وكذلك ١٠ عبوات زبادي، و ٢٥ كجم بسطرمة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وعبوات بسكويت منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى تحرير عدد ١٢ محضرًا للبدالين التموينيين لعدم الإعلان عن الأسعار وتجميع بطاقات والتصرف في مقررات تموينية مدعمة تقدر بمبلغ ٢٠ ألف جنيه، وأيضًا تحرير ٣٦ محضرًا للمخابز المخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والأوزان المقررة.

وأعلن حازم حواس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، عن تحرك متابعات مكثفة وحملات تفتيش مكبرة لضبط ومراقبة الأسواق وثلاجات المجمدات  بقطاع جنوب دمياط  تحت إشراف ومتابعة عبدالخالق فرج نائب مجلس المدينة لقطاع جنوب.

وتتابع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، بحضور البدري النمر، مفتش التموين، ومحمد أيمن، مفتش الأغذية، وفاطمة العجمي، مديرة إدارة شئون البيئة بمجلس المدينة، والدكتورة ولاء جعفر، الطب البيطري، وإبراهيم السيد عبدالرازق، هيئة سلامة الغذاء، اليوم جولة تفتيشية كبري تم خلالها التحقق من مدي صحة وسلامة المواد الغذائية والاستهلاكية وجودة أماكن تخزينها ومحال بيع المجمدات.

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