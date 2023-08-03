شركة السكر تعلن عن مناقصة لبيع 600 طن "باجاس"

أعلنت شركة السكر والصناعات التكاملية عن إعادة إعلان مناقصة لبيع 600 طن تقريبا من مخلفات مخلفات قصب |السكر -الباجاس الجاف غير القابل للتصنيع- بمصنع الخشب الحبيبي في كوم أمبو بأسوان بنظام المظاريف المغلقة جلسة 7-8-2023.

وجاء في شروط المناقصة:-

- تسحب كراسة الشروط والمواصفات من إدارة المصانع مقابل توريد مبلغ 119جنيها فقط

للنسخة الواحدة شاملة ضريبة القيمة المضافة.

- آخر موعد لسحب كراسة الشروط يوم الاثنين الموافق 7/8/2023 الساعة الثانية عشرة ظهراً وهو الموعد المحدد لفض المظاريف

تقدم العطاءات داخل مظروف مغلق بأسم المهندس رئيس قطاعات المصانع مصحوبة بتأمين إبتدائي قدره(10%) من قيمة العطاء ويزداد إلى (20) عند الرسو وأن يوضح بالعطاء إسم مقدمه وعنوانه وأن يوضع العطاء ،بصندوق العطاءات الكائن بالإدارة المالية بالمصنع

وتضمن الإعلان أيضا أن يتم تقديم الأسعار على أساس البيع بالطن، وتكون الأسعار منقطة بالأرقام والحروف شاملة الرسوم والضرائب.

- التأمين الابتدائي يظل طرف المصنع لمدة 3 أشهر من تاريخ جلسة فض المظاريف أو الإسناد النهائي (إيهما لاحق) دون استحقاق فوائد.

- أصل كراسة الشروط موقع على جميع صفحاتها من صاحب العطاء.

- صوره البطاقة الضريبية والملف الضريبى وضريبة القيمه المضافه لن يلتفت إلى أى عطاء يرد بدون سداد التأمين الابتدائى كاملاً أوالذى يرد بعد الموعد المحدد أو غير مستوفى المستندات المطلوبة وللمصنع الحق في رفض أو قبول أى عطاء دون إبداء الأسباب.

- لن يلتفت إلى أى عطاءات أو ملاحق أو تعديلات ترد عن طريق الفاكسات أو البريد بعد ميعاد فتح وفض المظاريف، وهذا الإعلان جزء لا يتجزأ من كراسة الشروط والمواصفات وعلى الإدارات المعنية والمشكلة لحضور جلسة فض المظاريف مراعاة المواعيد المحددة لحضور الجلسة.

“الباجاس” هو التسمية التي تطلق على مخلفات قصب السكر بعد استخلاص السكر منها، تستعمل هذه المخلفات الليفية وقودا حيويا وفي صناعة الورق، ويشكل الباجاس حوالي 30% من الوزن الرطب لقصب السكر، ومؤخراً تم اعتباره مصدراً لإنتاج الطاقة الحيوية.