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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

النجار: 6 سبتمبر طرح 12 محلًا وصيدلية للبيع بالمزاد العلني بـ6 أكتوبر

عادل النجار
عادل النجار

أعلن المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، عن طرح 12 محلًا تجارياً وصيدلية للبيع بالمزاد العلني  بمقر الجهاز يوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر 2023 بالأسواق التجارية بعدة مناطق مختلفة بالمدينة.

وأشار المهندس عادل النجار، فى تصريحات خاصة له اليوم، إلى أن تتراوح مساحة المحلات التجارية والصيدلية ما بين 20 إلى 40 متر، موضحاً أن يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية  نظير سداد مبلغ 299 جنيهاً.

وأضاف رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أن يتم سداد تأمين دخول المزاد بقيمة 25000 الف جنية عن كل محل أو صيدلية في موعد غايتة جلسة المزاد، كما يتم استكمال سداد نسبة 10% و بالإضافة لـ1% مصاريف إدارية و أضافة 0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الإجمالية الراسى بها المزاد وذلك فور رسو المزاد كما يضاف نسبة 5% كوديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام والباقي يتم سداده بنظام تقسيط ميسرة. 

وأردف رئيس الجهاز، يتم سداد باقي المستحقات المالية للبيع بنسبة 90% من خلال طريقتين، حيث تنص الطريقة الأولى للسداد للمستفيدين استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 شهور من تاريخ رسو المزاد.

الطريقة الثانية لسداد المستحقات المالية 

وتابع المهندس عادل النجار  رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أن الطريقة الثانية لسداد المستحقات المالية تشير إلى أن يتم سداد باقي القيمة البيعية على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات من تاريخ رسو المزاد مضافا إليها عائد يعادل الفائدة المعلنة بالبنك المركزي وقت السداد بالإضافة إلى نسبة 0.5% مصاريف تحصيل و2% طبقًا لمنشور وزارة المالية، على أن يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد مع القيام المستفيدين بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم الجهاز قبل الاستلام.

وأفاد أنه يجوز معاينة المحلات والوحدات الإدارية على الطبيعية خلال مواعيد العمل الرئيسية، كما يخضع المزاد لأحكام القانون رقم 183 لسنة 2018 من قانون التنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

12 محلا صيدلية طرح 6 سبتمبر للبيع

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