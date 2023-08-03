الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السبت المقبل.. نظر دعوى عدم دستورية لائحة صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بالضرائب

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى جلسة السبت المقبل الموافق 5 أغسطس، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية البند "د" من المادة 24 من قرار وزير المالية رقم 1522 لسنه 2003 من النظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 53 لسنة 39 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية البند "د" من المادة 24 من قرار وزير المالية رقم 1522 لسنه 2003 من النظام الاساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة.

وتتضمن المادة 24 من لائحة صندوق رعاية العاملين بالضرائب العام تقدم الخدمات الصحية المنصوص عليها بالمادة (23) لأعضاء الصندوق والمحالين للتقاعد وفقاً للضوابط معينة.

وتنص المادة 23 من اللائحة على أن تشمل الخدمات الصحية التى يقدمها الصندوق منها العمليات الجراحية، ماعدا عمليات التجميل والأسنان.

المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمى عدم دستورية وزير المالية صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية الضرائب العامة

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