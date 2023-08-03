مناظرة 2313 حالة ضمن مبادرة "التشخيص عن بعد" بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن فريق عمل المبادرة الرئاسية "التشخيص عن بعد " قام بمناظرة 2313 حالة خلال يوليو الماضى.

وأعرب "مكين" عن خالص شكره وعمق تقديره لفريق عمل المبادرة الرئاسية بقيادة الدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجى مشدداً على استمرار الجهود المكثفة لتشخيص الحالات المرضية المختلفة، وتقديم خدمة الاستشارات الطبية عن بُعد على النحو الذى يكفل وصول الخدمة إلى المناطق النائية .

فيما كشفت الدكتورة نهى أحمد عباس منسق عام المبادرة أن فريق المناظرة قام خلال الشهر الماضى بمناظرة نحو 269حالة باطنة و389 بتخصص الجلدية و164 حالة بالقلب والأوعية الدموية، فضلاً عن 81 حالة حرجة ونحو 199حالة أطفال إلى جانب 164 حالة قلب وأوعية دموية و100حالة نساء وتوليد.

ولفتت أن وحدة التشخيص عن بُعد تحتوي على العديد من الملحقات مثل سونار للموجات فوق الصوتية الرقمية، منظار العين الرقمي، منظار الجلد الرقمي، سماعة الطبيب الرقمية، جهاز تخطيط كهربية القلب الرقمي، منظار الأذن الرقمي، مقياس ضغط الدم الرقمي، ميزان الحرارة الرقمي، طابعة، ماسح ضوئي، كاميرا.

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