"صناعة الشيوخ": مصر هى الشريك التجارى الأول لتركيا فى إفريقيا

أكد المهندس محمد المنزلاوي، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، الأهمية الكبيرة لعودة العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وتركيا بالشكل المطلوب لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، خاصة أن تركيا تعتبر من أكبر المستثمرين في مصر، فالاستثمارت التركية العاملة بالسوق المصري حاليًا تبلغ 2 مليار دولار، وتبلغ قيمة المشروعات التي ينفذها المقاولون الأتراك في مصر نحو 1.2 مليار دولار.

وأكد "المنزلاوي"، في بيانٍ أصدره اليوم، الأهمية الكبيرة لزيارة المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إلى دولة تركيا، والتي جاءت بدعوة من الدكتور عمر بولات، وزير التجارة التركي، باعتبارها أول زيارة متبادلة بين وزراء التجارة في السنوات العشر الماضية، معتبرًا اتفاق الوزيرين المصري ونظيره التركي على خارطة طريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وذلك من خلال استهداف النهوض بحجم التجارة الثنائية من 10 مليارات دولار حاليًا إلى 15 مليار دولار في غضون 5 سنوات، إلى جانب الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة المشتركة في المستقبل القريب لتوسيع تغطية اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين البلدين بمثابة بدء مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي بين القاهرة وأنقرة.

وأعلن المنزلاوي عن تأييده التام لاتفاق الجانبين المصري والتركي على إقامة تعاون مشترك وطيد لتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين بهدف زيادة الاستثمارات المتبادلة، إلى جانب تكثيف تنظيم فعاليات مشتركة من خلال المنظمات التي تجمع دوائر الأعمال من البلدين، فضلًا عن تشجيع الشركات على المشاركة في منتديات الأعمال والمعارض المنظمة في كلا البلدين، مشيدًا بما قرره الوزيران ببحث إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية في الفترة المقبلة، وعقد اجتماع في إطار آلية المشاورات التجارية رفيعة المستوى خلال زيارة الوزير الدكتور عمر بولات لمصر في الفترة المقبلة بدعوة من نظيره المصري.

وأشاد النائب بالقضايا التي ناقشها الجانبان المصري والتركي خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزيران بحضور ممثلي مجتمع الأعمال من البلدين؛ لنقل وجهات نظرهم وتقييماتهم حول تطور العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وتركيا، مطالبًا الوزيرين المصري والتركي باتخاذ جميع الإجراءات لتشجيع الاستثمارات بين البلدين وتذليل جميع المشكلات والعقبات التي تواجه العلاقات الاقتصادية والصناعية والتجارية بين البلدين.

كما أشاد المهندس محمد المنزلاوي بتأكيد وزير الصناعة والتجارة التركي بأن مصر هي الشريك التجاري الأول لتركيا في إفريقيا، وهناك إمكانية تعاون كبيرة بين البلدين، خاصة أن رجال الأعمال والصناعيين الأتراك لم يغادروا حتى في الأوقات الصعبة التي تمّر بها مصر، واستشهد بحوالي ملياري دولار من الاستثمارات في البلاد والتى تظهر ثقة رجال الأعمال الأتراك في القوى العاملة المؤهلة والقدرة الإنتاجية في مصر، إضافة إلى أن المقاولين الأتراك نفذوا 27 مشروعًا بقيمة نحو 1.2 مليار دولار في مصر حتى الآن.

إضافة إلى تأكيد الوزير التركي أن تطوير العلاقات بين تركيا ومصر سيسهم بشكل كبير في حل المشاكل في حوض البحر الأبيض المتوسط بأكمله، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.