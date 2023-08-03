محافظ أسيوط يتفقد إنشاء مركزي صحة الأسرة والأم والجنين بقرية بني محمديات

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أعمال إنشاء مركز صحة الأسرة ومركز صحة الأم والجنين بقرية بني محمديات التابعة لمركز أبنوب وذلك على هامش زيارته للقرية لتفقد بعض المشروعات التنموية والخدمية ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي يجرى تنفيذها بالقرية.

بدأ المحافظ جولته بقرية بني محمديات بتفقد أعمال إنشاء مركز صحة الأسرة وتابع أعمال الإنشاء بالمبنى التي بلغت نسبة التنفيذ به 25% و سيتم تجهيزه بالعيادات الشاملة وأحدث المواصفات ليستقبل منظومة التأمين الصحي الشامل لتلبية احتياجات المواطنين ويجري انشائه بتكلفة 60 مليون جنيه ويتكون من 3 طوابق "أرضي و2 علوى"، ومن المقرر أن يحتوى الدور الأرضي على عيادة طب الأسرة وتطعيمات وعيادة أسنان ومركز كبار السن وخدمات تثقيفية وعيادة إسعافات أولية ومتابعة حمل والدور الأول علوي على غرفة أنظمة وعيادة طب أسرة ومشورة ومعمل والدور الثاني العلوي من غرفة تعقيم ومغسلة ومخزن والإدارة وذلك تسهيلًا على المواطنين للحصول على الخدمة الطبية بسهولة ويسر.

كما تفقد المحافظ ومرافقوه مبنى مركز صحة الأم والجنين بالقرية والذي تم انشاؤه ولم يتم تشغيله حنى الآن وأعلن المحافظ عن تواصله مع وزير الصحة والسكان لبحث إمكانية تشغيله واستغلاله لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة بالمركز وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ووجه محافظ أسيوط رئيس مركز ومدينة أبنوب بالمتابعة الميدانية لأعمال تنفيذ المشروعات وتذليل العقبات لنهو المشروعات في توقيتاتها المحددة وتنفيذ الأعمال طبقًا للمواصفات الفنية ومعايير الجودة ووفقًا للجدول الزمني المحدد لذلك لافتًا إلى متابعته المستمرة لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل، وذلك لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات إنجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى.

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