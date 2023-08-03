الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"كيفية إعداد بيئة عمل آمنة".. برنامج تدريبي بجامعة القناة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نظمت جامعة قناة السويس، برنامجًا تدريبيًا على مدار يومين عن "بيئة العمل الآمنة لمواجهة المشكلات الصحية"، يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، ووفق توجيهاته بتوفير بيئة عمل آمنة، ونشر الوعي بكيفية تحقيق عوامل الأمان داخل أماكن العمل بما يرفع الإنتاجية، وينمّي قدرات العاملين وبالتالي ينهض بمنظومة العمل الإداري.

أقيم البرنامج بإشراف عام الدكتور أحمد زكي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة وفاء الحسيني، عميد كلية التمريض، والدكتورة نيفين حسانين، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تناولت الدكتورة ماهيتاب محمد، مدرس إدارة التمريض أنواع المشكلات الصحية، والأكثر شيوعًا والتي يمكن حدوثها في أماكن العمل، ثم قامت بشرح أنواع الحرائق، ومصادر الاشتعال حيث يقع التدخين بالمركز الثاني بها.

وأوضحت مفهوم التفاعل الكيميائي المتسلسل، بالإضافة لكيفية مواجهة الحريق في أماكن العمل، وطريقة استخدام طفايات الحريق والإجراءات المتبعة أثناء التعامل معها، ثم قدمت إرشادات الوقاية من حدوث الحرائق.

كما تناولت كيفية التعامل مع الإجهاد الحراري، الذي يحدث نتيجة تغير المناخ، وارتفاع درجات الحرارة مع الإجهاد النفسي.

وأقيم البرنامج بإشراف تنفيذي عمرو كشك، مدير عام مشروعات البيئة، والمهندس أحمد رمضان، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.

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