الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الإحصاء: 5.3% ارتفاعًا فى قيمة الصادرات المصرية لليونان خلال 2022

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى اليونان مسجلة 1.7 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 1.6 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 5.3%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من اليونان 418.6 مليون دولار خلال عام 2022، مقابل 409.6 مليون دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 2.2%.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر واليونان لتصل إلى 2.2 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 2.1 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 4.7%.

أهم عشر مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى اليونان خلال عام 2022

1. وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 1.3 مليار دولار.
2. أسمدة بقيمة 119.7 مليون دولار.
3. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 50.4 مليون دولار.
4. خضر ونباتات بقيمة 49.4 مليون دولار.
5. حديد وصلب بقيمة 38.7 مليون دولار.
6. ألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 21.5 مليون دولار.
7. منتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 15.4 مليون دولار.
8. ورق بقيمة 13.5 مليون دولار.
9. نحاس ومصنوعاته بقيمة 13.3 مليون دولار.
10. منتجات كيميائية متنوعة بقيمة 7.5 مليون دولار.

أهم عشر مجموعات سلعية استوردتها مصر من اليونان خلال عام 2022

1. وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 116.9 مليون دولار.
2. قطن بقيمة 100.7 مليون دولار.
3. فواكه بقيمة 96.2 مليون دولار.
4. منتجات الصيدلة بقيمة 10.2 مليون دولار.
5. مراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 9.7 مليون دولار.
6. تبغ بقيمة 8.9 مليون دولار.
7. ألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 8.5 مليون دولار.
8. ملح وكبريت بقيمة 7.9 مليون دولار.
9. محضرات خضر بقيمة 5.8 مليون دولار.
10. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 4.6 مليون دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات اليونانية في مصر 6.6 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 1.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021، بنسبة ارتفاع قدرها 334.4%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين باليونان 15.1 مليون دولار خلال العام المالي  2021 /2022 مقابل 10.1 مليون  دولار خلال العام المالي 2020 /2021، بنسبة ارتفاع  قدرها 49.1 %، بينما بلغت قيمة تحويلات اليونانيين العاملين في مصر 5.1 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 3.4 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021، بنسبة ارتفاع قدرها  47.7%.

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