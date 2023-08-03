الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

170 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات

ايمن عاشور
ايمن عاشور

أكد د. أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية الخدمات التي يقدمها مكتب التنسيق للتيسير على الطلاب في الالتحاق بالجامعات للعام الجامعي الجديد ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف العمل خلال الفترة المقبلة لتنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك وفقًا لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأشار د. أيمن عاشور إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل على التيسير على الطلاب وتعزيز جهود التحول الرقمي الذي تقوم به جميع أجهزة الدولة في جميع المجالات والخدمات، لافتًا إلى أن الوزارة أتاحت الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg

وأوضح د. مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن أمانة المجلس الأعلى للجامعات قامت بتحديث دليل الطالب لاختبارات القدرات (https://scu.eg/ebooks/studentGuide2023 )، والذي تضمن إجراءات وقواعد وطبيعة ومدة تلك الاختبارات، كما قام المجلس بإعداد فيديو توضيحي لاختبارات القدرات (https://youtu.be/PgtkWW9CrSo)، مشيرًا إلى استمرار اللجنة العليا في الإشراف والمتابعة لإجراء اختبارات القدرات بالجامعات، لافتًا إلى قيام مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بأمانة المجلس بطباعة الاختبارات وتوزيعها على عمداء الكليات المُشاركة، وكذلك التنسيق مع الجامعات بشأن إجراءات الاختبارات.

وأضاف أ. السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن عدد المُتقدمين من طلاب الثانوية العامة المصرية لاختبارات القدرات اليوم الخميس بلغ حتى الآن ١٧٠ ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

ولفت رئيس قطاع التعليم إلى أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات حتى مساء اليوم الخميس الموافق ٣ أغسطس المقبل، مشيرًا إلى أن الموقع مُتاح للطلاب على مدار الـ٢٤ ساعة.

وصرح د. عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بأن اختبارات القدرات بكل الجامعات تسير بشكل منتظم بمتابعة من رؤساء الجامعات وإشراف مباشر من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، وبحضور قيادات الكليات من العمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات كشرط للالتحاق بها للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، تشمل: كليات الفنون الجميلة (فنون- عمارة)- كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان- دمياط- بنها- بني سويف)- كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان- كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان- كلية التربية الفنية جامعة المنيا- كليات التربية الرياضية- كليات التربية النوعية شعبتى (التربية الفنية والتربية الموسيقية)- شعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة- شعبتى التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس)- كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

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