الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحرير 3338 مخالفة للممتنعين عن تركيب الملصق الإلكترونى

الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني

حررت الحملات المروية 3338 مخالفة لقائدي السيارات لعدم الالتزام بتركيب الملصق الإلكتروني، وذلك خلال 24 ساعة على مستوى الجمهورية.

كانت وزارة الداخلية قد منحت مالكي المركبات مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني لعدة فترات متلاحقة، وناشدتهم سرعة التوجه لوحدات المرور التابعة لهم لتركيب الملصق، ومدت الوزارة ساعات العمل داخل وحدات المرور تفعيلا لذلك. 

كانت الإدارة العامة للمرور قد نشرت العديد من الخدمات والتمركزات المرورية بمختلف الطرق والمحـاور السريعة على مستوى الجمهورية، فضلاً عن القيام بحملات مكثفة لمتابعة التزام قائدي السيارات بقوانين وآداب المرور، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

أسفرت الجهود، خلال 24 ساعة، عن ضبط 86 ألفًا و347 مخالفة مرورية، تنوعت ما بين 16 ألفًا و297 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 216 مخالفة السير دون تراخيص، 24 مخالفة موقف عشوائي، 9 مخالفات لشروط التراخيص.

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